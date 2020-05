Die erste digitale Media Convention Berlin

Von Streaming-Wars bis Desinformation, von Lokaljournalismus bis Kinokrise – das waren die Themen der digitalen Media Convention Berlin.

Die eintägige, kostenfreie Online-Konferenz MCB-Remote hat am 7. Mai 2020 erfolgreich stattgefunden. Zuschauer konnten den Livestream als einen der Kanäle von re-publica.tv, auf der Website der MCB, auf YouTube, Facebook sowie im TV und im Stream von Alex Berlin verfolgen.

Die digitale Ausgabe der beiden Konferenzen Media Convention Berlin und Re:publica war laut Veranstalter ein voller Erfolg. Allein in der Zeit von 11:30 Uhr bis 18:00 Uhr wurden demnach die Livestreams der re-publica.tv-Kanäle inklusive des MCB-Kanals mehr als 100.000 Mal aufgerufen.

In digitalen Diskussionsräumen fanden Q&As mit den Sprecherinnen und Sprechern statt. Mehrere Hundert Diskussionsteilnehmer kamen hier bereits während des Tages zusammen, um sich zu vernetzen und zu diskutieren. In insgesamt 53 Programm-Sessions und 52 Stunden Programm mit insgesamt 89 Sprecherinnen und Sprechern ging es auf vier Kanälen gleichzeitig und durchgängig um die relevanten Digitalthemen unserer Zeit.

Eröffnet wurde die MCB-Remote von Helge Jürgens, Geschäftsführer des Medienboard Berlin-Brandenburg und Moderator Louis Klamroth (»Klamroths Konter«), der durch den gesamten Tag führte: »… Das Leben verlagert sich momentan in den digitalen Raum, wichtige Schritte hin zu entsprechenden Lösungen und Produkten werden durch die Krise angetrieben. In diesem Zusammenhang sind wir froh, auch die MCB auf ein neues Level gehoben zu haben.«

In der Session »Keep it real but keep it digital – Streaming First auf dem Vormarsch« ging es um die Konkurrenzsituation auf dem deutschen Streaming-Markt, die von Nadine Bilke (ZDFneo), Alexandar Vassilev (Joyn) und Henning Tewes (Mediengruppe RTL Deutschland) beleuchtet wurde.

Sarah Mosses sowie Rebecca Ashdown von Together Films gaben mit der Session «Embracing Uncertainties: How to Benefit From Impact-Driven Storytelling & Distribution in Times Like These« einen Einblick in die Situation der Filmindustrie in Großbritannien und wichtige Tipps, wie man die Krise in eine Chance verwandeln kann. Dr. Christian Bräuer (AG Kino, YORCK Kinogruppe Berlin, Programmkino Ost) sprach im kurzen Talk zur aktuellen Situation der Kinos in Deutschland.

Ingo Senftleben (CDU Brandenburg), Juliane Adam (Radio Potsdam), Prof. Sebastian Turner (Der Tagesspiegel) und Dr. Kristian Kunow (Medienanstalt Berlin-Brandenburg) waren sich im Panel »From zero to hero? Lokaljournalistische Vielfalt im Umbruch?« einig, dass Lokaljournalismus gezielt und nachhaltig gefördert werden sollte, auch in Nicht-Krisenzeiten. Nur so könne die Bevölkerung vor Ort informiert und die Medienvielfalt und damit die Demokratie gestärkt werden.

»Plattformen wie Google und Facebook stellen Profit über das Gemeinwohl der Öffentlichkeit«, betonte Dr. Ben Scott (Reset) in seiner Keynote zur Session »Fyd: for your disinformation – Falschnachrichten und deren Verbreitung«. In der anschließenden Diskussion mit Sabine Frank (Google Germany), Dr. Tobias Schmid (Landesanstalt für Medien NRW) und Juliane von Reppert-Bismarck (Lie Detectors) ging es u. a. um die Frage, welche Rolle Medienkompetenz beim Identifizieren von Desinformation einnimmt und wie Falschnachrichten im Netz gekennzeichnet werden können. »Meinungen müssen klar als Meinungen erkennbar sein und dürfen nicht als journalistische Recherche daherkommen«, so Schmid.

Wie sieht die Medienwelt der Zukunft aus? Welche Daten sammeln Smart Speaker? Wie funktioniert eine Buchungsplattform für Live-Journalismus? Und wie können Journalisten auf einen Blick verschiedene Perspektiven zu einem Thema recherchieren? Antworten und die notwendigen Tools präsentierten die Projektteams von Artificial Connect, Riff Live, Varia News, Follow The Grant und Smart Home Forensic Kit aus der Innovationsförderung des Medieninnovationszentrums Babelsberg (MIZ) in der »MIZ-Pitch-Session«.