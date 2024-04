Digitale Partyline-Lösung PunQtum

PunQtum ist eine digitale Partyline Intercom-Lösung. Kristina Uhlitz stellt das System im Video vor.







PunQtum, ein Unternehmen im Bereich der digitalen Intercom-Technologie, das Teil von Riedel Communications ist, hat ein neues Feature angekündigt, das Anwendern eine direkte Verbindung zu Riedels Bolero Wireless Intercom System bietet. Bolero Connect arbeitet mit PunQtums Q210 P Sprechstelle zusammen und bietet in dieser Kombination eine kostengünstige Lösung für den Einsatz bei Großveranstaltungen, die mehrere Partyline-Kanäle benötigen.

Der Q210 P ist PunQtums Sprechstelle, die Anwendern volle Kontrolle in einem einfach zu bedienenden und kostengünstigen Paket bietet. Das Bolero-System von Riedel ist ein Intercom-System, das bis zu 250 Beltpacks und 100 Antennen in einem einzigen Einsatz unterstützen kann. Es ist das am weitesten verbreitete Kommunikationssystem in der Großveranstaltungsbranche.

»Wir können jetzt ein integriertes System über ein einziges Netzwerk anbieten, das die Notwendigkeit einer digitalen Conversion Box überflüssig macht. Das bedeutet, dass alle Kanäle – Hin- und Rückweg – über ein einziges Kabel hin- und herlaufen, was bedeutet, dass ein Projekt eine Kombination aus stationären, kabelgebundenen Verbindungen und mobiler Gegensprechanlage haben kann«, so der Anbieter.

Die neue Bolero Connect-Funktion funktioniert als eine einzige Netzwerkverbindung zwischen dem Q210 P von PunQtum und Bolero. Wenn ein Projekt bisher mehr als zwei Kanäle benötigte, musste das System mit einer ganzen Reihe von Zusatzgeräten ausgestattet werden, darunter drei Sprechstellen und eine NSA-Schnittstelle. Bolero Connect macht das System nicht nur schlanker, sondern auch kostengünstiger und verbessert gleichzeitig den Workflow. Mit Bolero Connect können sechs Partyline-Kanäle von einer PunQtum Q210 P Sprechstelle nahtlos in Bolero integriert werden, was die Kommunikationsmöglichkeiten bei Großveranstaltungen und Produktionen erweitert.

Bolero Connect verfügt außerdem über eine zeitsparende Funktion, bei der die Software intuitiv Kanalnamen zwischen beiden Systemen weitergibt. Dadurch entfällt die Notwendigkeit der Beschriftung, was zu einem gut integrierten, zuverlässigen Kommunikationssystem führt.

Darüber hinaus werden die innovativen Funktionen von PunQtum, wie Show Relay, Announcement to PA und Logic, automatisch auf den Bolero übertragen, wenn die beiden Systeme zusammen verwendet werden.

»Die Integration von PunQtum und Riedel ergibt einfach Sinn«, so der Anbieter. »Mit Bolero Connect wird die Kommunikation für alle nahtlos, mit weniger Hardware, schnellerem Setup und besserer Gesamt-Audioqualität.«

Für Nutzer der PunQtum Q210 P-Lautsprecherstation ist das neue Bolero Connect-Feature völlig kostenlos. Bolero-Nutzer, die die neue Funktion nutzen möchten, müssen lediglich eine PunQtum-Lizenz herunterladen.