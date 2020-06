BBC: vertrauenswürdigste Nachrichtenmarke in den USA

BBC News ist die vertrauenswürdigste Nachrichtenmarke in den USA — zumindest gemäß dem aktuell veröffentlichten Digital News Report 2020 des Reuters Instituts.

56 Prozent der Umfrageteilnehmer in den USA gaben der BBC die Bewertung »vertrauenswürdig«. BBC News schlägt damit laut der Umfrage alle großen nationalen US-Nachrichtenmarken. Lediglich einige regionale TV-Nachrichtenanbieter in den USA wurden als noch »vertrauenswürdiger« eingeschätzt. Die jährlich durchgeführte Studie des Reuters Instituts zum Medienkonsum ist eine der striktesten und einflussreichsten Studien über globale Einstellungen zum Thema Journalismus (weitere Infos: zum Digital News Report).

Aber wie misst man eigentlich die Vertrauenswürdigkeit eines Nachrichtenanbieters? In der Studie wurde es so umgesetzt: Die Teilnehmer der Studie markierten mit 0 bis zehn Punkten, wie »vertrauenswürdig« sie die Nachrichtenmarken jeweils einstuften. Marken, die in einem Bereich von sechs bis zehn Punkten lagen, galten damit als »vertrauenswürdig« für den jeweiligen Teilnehmer.

Besser unabhängige Nachrichten?

In den USA, hat sich in den vergangenen Jahren in der Nachrichtenberichterstattung eine wachsende Parteinahme durchgesetzt. Dort wird bei den Nachrichtenanbietern insgesamt sehr viel stärker polarisiert und die jeweilige Sendermeinung sehr viel durchgängiger festgelegt. Die Studie gibt aber nun einen klaren Indikator, dass das möglicherweise kein Erfolgsrezept sein wird: Die Mehrheit der Befragten, nämlich 60 Prozent, bevorzugen demnach unabhängige, nicht eingefärbte Nachrichten. Genau das praktiziere BBC News und produziere unabhängige Nachrichten, erklärt der britische Sender.

Jim Egan, CEO von BBC Global News, sagte: »Amerikanische Zuschauer fordern zunehmend Fakten, nicht Meinungen. Wir sind stolz darauf, genau das liefern zu können. Unparteiische, präzise Nachrichten und Analysen waren kaum jemals wichtiger. Wir versorgen die Menschen mit den Fakten, die sich brauchen, um ihren Wissensstand zu aktualisieren, sich ihre eigene Meinung zu bilden und unterrichtete Entscheidungen zu treffen.«

Die aktuelle Studie wird von anderen Studien gestützt: Zu Beginn des Jahres 2020 identifizierte die »Pew Trust in Media« Studie die BBC als eine der nur drei Medienorganisationen, die sowohl von Republikanern als auch Demokraten »mehr vertraut als misstraut« wird. Im Jahr 2019 kürte eine umfassende weltweite Studie des Global Web Index der TV- und Digitalnachrichten, bei dem 138.000 Studienteilnehmer befragt wurden, die BBC als die weltweit vertrauenswürdigste Nachrichtenorganisation. 2018 wurde die BBC Nachrichtenmarke des Jahres im Harris Poll und die vertrauenswürdigste TV-Nachrichtenmarke in einer Studie, die von der MediaPost und Brand Keys durchgeführt wurde.