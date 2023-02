Neu bei Gravity USA: Jessica Monterrosa

Jessica Monterrosa ist neue Operations Managerin von Gravity Media in den USA.

Jessica Monterrosa stößt zum US-Team von Gravity Media und soll sich dort künftig um die Bereitstellung integrierter End-to-End-Lösungen zu kümmern. Dabei wird es um Projekte im gesamten Broadcast-Spektrum an diversen Standorten in den USA gehen — unter Einbeziehung mobiler Einheiten, Flypack-Lösungen, Managed Services sowie Produktion und Content Creation.

Monterrosa wird vom Gravity-Media-Standort in Los Angeles aus das dortige Team verstärken und an Lynn King, den Director of Operations von Gravity Media in den USA berichten. Sie wird mit den Abteilungen Vertrieb, Produktion, Technik und anderen Abteilungen zusammenarbeiten, um anstehende Live-Sportveranstaltungen und Studiosendungen in ganz Amerika zu koordinieren und vorzubereiten.

Jessica Monterrosa bringt einen reichen Erfahrungsschatz hierfür mit, da sie bei Fox Sports, Fox Broadcasting und CP Communications gearbeitet hat. Zuletzt war Jessica als Operation Supervisor bei Fox Sports in Los Angeles tätig, wo sie das Tagesgeschäft überwachte und die entsprechenden Ressourcen in Einklang mit den Budgets für die Sportsaison der MLB, CFB, NASCAR und USFL brachte.

Davor hatte Monterrosa als Senior Transmission Scheduler bei Fox Sports und Fox Network Engineering and Operations gearbeitet, wo sie für die Planung von Day-of-Air-Feed-Anfragen für verschiedene Fox-Kunden wie 20TH Domestic and International TV, Fox Sports, National Geographic, Fox Broadcasting und Fox Sports International verantwortlich war. Außerdem war sie für die Buchung von Übertragungen für verschiedene Sportarten zuständig, die auf Fox Sports ausgestrahlt wurden, darunter MLB, NASCAR, College Football, NFL, College Basketball und früher auch Golf, UFC, MLS und andere besondere Veranstaltungen wie Weltmeisterschaft, Super Bowl und Baseball nach der Saison, Westminster Kennel Club Dog Show, Boxen, Bowling, Surfen und Bass Fishing.

Lynn King, Operations Director von Gravity Media, kommentiert: »Die Aufnahme von Jessica in unser Team ermöglicht es uns, den Betrieb von Gravity Media weiterzuentwickeln, da der Markt weiterhin in rasantem Tempo wächst. Jessicas jahrelange Erfahrung und ihre wichtigen Beziehungen in der Sportübertragungsbranche sind eine große Bereicherung für unser Team und machen sie zur perfekten Wahl für unser expandierendes US Gravity Media Team. Wir sind begeistert, dass Jessica zu uns nach Los Angeles kommt, und freuen uns darauf, dass sie an einigen spannenden Projekten beteiligt sein wird.«

Jessica Monterrosa sagt über ihre neue Aufgabe und ihren Wechsel ins expandierende US-Team von Gravity Media: »Ich bin begeistert, dass ich zu einem wichtigen Zeitpunkt des Marktwachstums als neue Operations Managerin zu Gravity Media stoße. Ich freue mich darauf, das Jahr in meiner neuen Rolle bei dem globalen Sportübertragungsunternehmen zu beginnen, wo ich meine Fähigkeiten weiter vertiefen und das breitere Team unterstützen kann, da ein aufregendes Jahr mit Live-Sportveranstaltungen bevorsteht.«