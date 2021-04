Media Broadcast bei Landtagswahlen

Media Broadcast stellte für die Übertragung der Landtagswahlberichterstattung etwa 30 Sende- und Datenleitungen zwischen Mainz, Stuttgart und Berlin via Glasfaser bereit. Zusätzliche Satellitenverbindungen für Schaltungen von und zu weiteren Orten waren ebenfalls im Einsatz.

Der erste »Super-Wahlsonntag« in diesem Jahr am 14. März war gleichzeitig auch ein bundesweit beachtetes TV-Ereignis mit bemerkenswerten Einschaltquoten. Mit der Realisierung sämtlicher Übertragungsleitungen für die Live-Sendungen hat der Südwestrundfunk (SWR) einmal mehr Media Broadcast beauftragt. Trotz der erschwerten Arbeitsbedingungen aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Teams vor Ort alle Sendungen störungsfrei und in bester Qualität übertragen.

Das Basisnetz für die Übertragungen bildeten angemietete 10G Glasfaserstrecken in Verbindung mit dem bundesweiten Backbone von Media Broadcast, das auch an die Netze der ARD angebunden ist und flexible Schaltungen zu einer Vielzahl wichtiger Lokationen ermöglicht.

Ergänzt wurde diese Netzinfrastruktur durch mehrere Satellitenübertragungsfahrzeuge (SNG) und entsprechende Transponderkapazitäten, über die weitere Liveschaltungen zwischen den beiden Landtagen, einigen Parteizentralen und weiteren Locations durchgeführt wurden.

»Die Zusammenarbeit bei der Übertragung der Landtagswahlen 2021 in Stuttgart und Mainz hat reibungslos funktioniert, die Menschen im Sendegebiet des SWR und bundesweit wurden mit einer guten Übertragung versorgt«, bestätigt Ralf-Peter Wandura, Fachbereichsleiter Ton/Fernsehen in der Hauptabteilung Produktion des SWR.