Preisverleihung: »Connect! The Smart TV Award 2021«

In fünf Kategorien wurden die besten Innovationen, Apps und Services rund um das vernetzte Fernsehen ausgezeichnet.

In fünf Kategorien zeichneten die Medientage München und die Deutsche-TV-Plattform die besten Innovationen, Apps und Services rund um das vernetzte Fernsehen aus. Eine Jury bestehend aus Christine Gebhard (film-tv-video.de), Prof. Dr. Heidi Krömker (TU Ilmenau), Jan Möllendorf (defacto x), Kathleen Schröter (J2C) und Torsten Zarges (DWDL) hatte die Beiträge gesichtet, bewertet und schließlich die Preise überreicht. Unterstützt wurde der Award vom MedienNetzwerk Bayern.

Der »Connect! The Smart TV Award« wurde als Abschluss des Medientage Specials »Connect! The Future of TV« verliehen. Das Special fand in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal statt (vor Ort im Isarforum sowie online) und widmete sich in Vorträgen und Diskussionsrunden der Welt des vernetzten Fernsehens.

Kategorie 1: Like2Use – Beste User Experience

In dieser Kategorie wurde das beste Nutzererlebnis im Umgang mit Services auf dem Connected-TV prämiert. Als Gewinner konnte sich DAZN durchsetzen.

Die Jury betonte, dass DAZN einen beeindruckenden Erlebnisraum mit Top-Sport aus aller Welt eröffne. Das große Angebot sei sehr gut strukturiert, die Inhalte könnten beliebig nach Interessenslagen vertieft werden. Hervorzuheben sei insbesondere die intuitive Bedienbarkeit, denn bei DAZN sei es möglich, mit Leichtigkeit durch die spannende Welt des Sports zu navigieren. Prof. Dr. Heidi Krömker (TU Ilmenau) vergab den Preis.

Kategorie 2: Feels like Magic – Beste technologische Innovation

Die Kategorie »Feels like Magic« zeichnete herausragende technologische Innovationen auf dem Smart-TV aus, die das Connected-TV-Erlebnis auf ein neues Level heben.

Der Bayerische Rundfunk setzte sich in dieser Kategorie mit dem Projekt »HbbTV Audiosync« durch. Im Rahmen eines rund einjährigen Pilotbetriebs wurde ein Zusatzangebot mit alternativen Tonspuren zum linearen TV-Programm für mehr Barrierefreiheit und Inklusion realisiert. Konkret können Zuschauerinnen und Zuschauer mit »HbbTV Audiosync« über ein Smartphone individuell aus zusätzlichen Tonspuren aus dem Internet zum laufenden TV-Programm wählen, während am Fernseher der normale Sendeton läuft. In der Pilotphase standen insbesondere Tonspuren für Audiodeskription und für mehr Sprachverständlichkeit zur Auswahl.

Die Jury begründete die Auszeichnung: »Mit der App ‚BR Audiodeskription‘ können Zuschauer am Smartphone eine für sie passende Tonspur am ‚Second Device‘ zum laufenden Fernsehbild auswählen. Das ist innovativ und inklusiv, denn es ermöglicht Menschen mit fehlendem oder stark eingeschränktem Sehvermögen per Kopfhörer ein gemeinschaftliches Fernseherlebnis zusammen mit Sehenden. Kathleen Schröter übergab den Preis.

Kategorie 3: Loud & Clear – Beste Marken Performance

In dieser Kategorie wurde die beste »Brand Performance« im vernetzen Fernsehen prämiert. Der überraschende Gewinner dieser Kategorie ist die Smart-TV-App des Deutschen Bundestags. Die Begründung: Die App des Deutschen Bundestages biete live und auf Abruf sämtliche Parlamentssitzungen und Ausschusssitzungen. Im exzellent strukturierten Angebot sei jede Sitzung auffindbar. Das sei im Sinne des Parlamentarismus und der politischen Bildung ein sehr wertvolles Angebot, das den Bürgern Politik ein gutes Stück näher bringe. Stefan Sutor, Chef der Medientage München, übergab den Preis stellvertretend für Jury-Mitglied Jan Möllendorf.

Kategorie 4: Good2CU – Bestes Special Interest Angebot

In dieser Kategorie wurden herausragende Special-Interest-Angebote auf dem Connected-TV ausgezeichnet. Juror Torsten Zarges machte in seiner Laudatio klar, dass es durchaus unterschiedliche Auffassungen gebe, was denn nun noch als Special-Interest-Angebot gelte.

Mit »Filmfriend – Das Filmportal für Bibliotheken« holte sich ein spannendes Angebot für Kino-Fans den Sieg in dieser Kategorie. Die Jury begründet: »Für alle Liebhaber von Filmen jenseits des Mainstreams bietet ‚Filmfriend‘ ein besonderes Filmangebot in Zusammenarbeit mit rund 350 öffentlichen Bibliotheken. Durch die bestechende Idee erhalten Besitzer eines Bibliotheksausweises Zugriff auf ein hervorragend kuratiertes Angebot von Arthouse-Filmen, das thematisch sehr gut gegliedert ist.« Torsten Zarges übergab den Preis.

Kategorie 5: All Eyes on you – Bester Newcomer

Diese Kategorie zeichnete Angebote aus, die einen relevanten Meilenstein für die Connected-TV-Welt gesetzt haben. Den Sieg holte sich die innovative App »Sportworld« mit der neuen My-View-Funktion. Sie bringt Smart TV und Smartphone zusammen und synchronisiert die Inhalte, die auf dem Big Screen und auf dem Smartphone zu sehen sind.

Konkret: Nutzer können auf diese Weise auf dem Big Screen das ‚Hauptbild‘ verfolgen und auf dem Smartphone zusätzliche Kameraperspektiven oder Statistiken abrufen. So können sie Live-Sport-Events aus ganz unterschiedlichen Kameraansichten verfolgen. B1Smart TV hat die App und die neue Funktion MyView entwickelt, die Technologie unter der Haube stammt vom Salzburger Startup Native Waves.

Glückwünsche, Grußwort und Fazit

Andre Prahl, Vorstandsvorsitzender der Deutschen TV-Plattform: »Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner der Smart-TV-Awards 2021! Die thematische Bandbreite der ausgezeichneten Services zeigt eindrucksvoll, dass qualitativ hochwertiges, smartes Fernsehen heute auf vielfältige Weise das Angebot für Zuschauer und Kunden bereichert. Ich bedanke mich herzlich bei den Medientagen München für die exzellente Zusammenarbeit und beim MedienNetzwerk Bayern für die wertvolle Unterstützung.«

»Wir freuen uns sehr, dass wir unseren‘ Connect! The Smart TV Award‘ in diesem Jahr gemeinsam mit der Deutschen TV Plattform vor Live-Publikum im Isarforum in München verleihen konnten. Das vernetzte Fernsehen ist wichtiger denn je. Das zeigen nicht zuletzt die Gewinner des Awards. Sie sind Paradebeispiele, wie modernes und interaktives Fernsehen aussehen kann und welcher Mehrwert für Zuschauer kreiert wird. Den Gewinnern des Awards gratulieren wir herzlichen zu ihren innovativen Produkten und Services«, sagt Stefan Sutor, Geschäftsführer der MedienBayern GmbH.