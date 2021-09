Logic kündigt WorldCast Connect als Partner an.

Im Rahmen dieser Partnerschaft bietet Logic Vertriebs- und Supportleistungen für die Monitoring- und Kontrollsoftware Kybio in Deutschland an.

Logic Media Solutions hat sich auf die Implementierung von Lösungen für professionelle Medieninfrastrukturen spezialisiert. Das Leistungsspektrum reicht von der Beratung über die Konzeption bis hin zur Wartung und deckt nahezu alle Anforderungen von der Produktion bis zur Programmverteilung ab. Ob lokale Live-Produktion oder cloudbasiertes Langzeitarchiv, ob Online-Videoplattform oder Redaktionssystem – Logic bietet spezialisiertes Know-how für die Anforderungen der Kunden an hochwertige Medien. »Ihre Teams arbeiten als Architekten, um Medien-Workflows zu realisieren und Inhalte aufzuwerten«, sagt Nicolas Boulay, Co-Präsident von WorldCast Connect.

Christophe Bingemer, CEO von Logic Media Solutions: »Infrastrukturen entwickeln sich mit Höchstgeschwindigkeit und werden immer komplexer; das richtige Netzwerküberwachungssystem ist entscheidend, um den Überblick zu behalten. Kybio ist das perfekte Werkzeug dafür. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Monitoringlösungen für Medien kennt das Team von Connect die Herausforderungen und Zwänge des Marktes. Wir sind zuversichtlich, dass Kybio die hohen Erwartungen unserer Kunden in Bezug auf alle wichtigen Leistungskriterien erfüllen wird, insbesondere in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit und Einsatz, Genauigkeit, Ausfallsicherheit und Effizienz.«

Nicolas Boulay ergänzt: »Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Christophe Bingemer und seinem Team und auf viele lohnende Jahre der Zusammenarbeit. Diese Partnerschaft ist eine wunderbare Gelegenheit für uns, unser Software-Know-how mit der Erfahrung von Logic im Bereich IP/Media-Infrastruktur zu kombinieren. Gemeinsam bieten wir eine essenzielle Lösung an, die den Geschäftswert für die Akteure im TV-Markt steigert.«

Kybio ist eine Überwachungssoftware, die speziell für die kritischen Anforderungen von Medien- und Rundfunkunternehmen entwickelt wurde, um mit Quality of Service (QoS) auf Sendung zu bleiben. Sie überwacht und zentralisiert über eine einzige Weboberfläche alle Aspekte von über IP-verbundenen Einrichtungen und technischen Geräte, unabhängig vom Hersteller. Kybio ist als On-Premise- oder SaaS-Lizenzlösung erhältlich, und dank einer unkomplizierten Preispolitik für Lizenzen, Treiber und zugehörige Dienste haben Kybio-Anwender die volle Kontrolle über ihre Betriebskosten während der gesamten Lebensdauer des Produkts.