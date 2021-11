Signiant übernimmt Levels Beyond

Levels Beyond ist Entwickler der Media Orchestration Plattform Reach Engine.

Die Technologien von Levels Beyond sollen die Funktionalität der SaaS-Plattform von Signiant erweitern. Die Übernahme von Levels Beyond ist bereits die zweite Akquisition des Unternehmens im Jahr 2021. Zuvor hatte Signiant Lesspain mit der Workflow-Lösung Kyno übernommen. Mit der Übernahme von Levels Beyond soll das Angebot von Signiant nun um eine Reihe konfigurierbarer Workflow-Bausteine erweitert werden. Viele große US-Medienunternehmen arbeiten schon jetzt mit Reach Engine.







Wichtige Mitglieder des Levels Beyond-Teams werden weiterhin in Denver ansässig sein, wo Signiant ein Entwicklungszentrum betreiben wird. Laut Art Raymond, dem Gründer von Levels Beyond, war die Entscheidung, die Kräfte mit Signiant zu vereinen, klar. »Wir freuen uns darauf, Teil eines wachstumsstarken, kundenorientierten Softwareunternehmens zu werden, das sich der Medienbranche verschrieben hat. Die Erfahrung von Signiant im Bereich Cloud-native SaaS ist beispiellos, und das Team von Levels Beyond bringt ergänzende Fähigkeiten mit, wie z. B. tiefgreifende Erfahrung mit Medien-Workflows und umfassendes Wissen über Integrationen von Drittanbietern. «

Raymond weist außerdem darauf hin, dass die beiden Unternehmen eine Reihe von Schlüsselkunden haben, die die Übernahme als äußerst überzeugend ansehen. »Die Kundenerwartungen an die nächste Generation der Medientechnologie sind klar, und es gibt nur ein Softwareunternehmen in unserem Bereich, das die Anforderungen der Medienbranche an Flexibilität, Optionalität und Wirtschaftlichkeit erfüllen kann. Dies ist der perfekte Weg, um das Erbe von Levels Beyond bei der Lösung der schwierigsten Workflow-Probleme unserer Kunden auszubauen.«