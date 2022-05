Signiant integriert Media Engine

Signiant erweitert die Funktionalität seiner File-Transfer-Lösungen um Media Engine für plattformübergreifendes Suchen, Vorschau und Bearbeiten.

Signiant ist bereits seit vielen Jahren im Medien- und Unterhaltungsbereich tätig und für die sichere Übertragung großer Dateien bekannt, doch in den vergangenen Jahren habe sich der Tätigkeitsbereich deutlich erweitert. Mit der Übernahme der deutschen Firma Lesspain holte sich Signiant dafür die passende Technologie und auch die passenden Mitarbeiter ins Haus, um diese Anforderungen besser bedienen zu können. Die ersten Früchte der Übernahme präsentierte Signiant nu bei der NAB2022.

Das Unternehmen kündigte mit Media Engine einen modernen Medienverwaltungsdienst an, der in die Signiant-Plattform integriert ist. Media Engine ermöglicht den SaaS-Kunden von Signiant die einfache Suche, Vorschau und Bearbeitung von Medieninhalten auf allen mit Signiant verbundenen Speichermedien von jedem Ort der Welt aus. Kunden können eine föderierte Suchen über mehrere Content-Repositories durchführen — sowohl vor Ort als auch in der Cloud. Die Ergebnisse sind über die leistungsstarken Services der Plattform, die auf der schnellen Dateiübertragung von Signiant basieren, sofort umsetzbar.





Jon Finegold von Signiant gibt einen kurzen Überblick zu Media Exchange sowie zu den Möglichkeiten, die Signiant im Bereich der Übertragung großer Files bietet.

Als cloud-natives SaaS-Angebot ist Media Engine skalierbar, hochverfügbar und dabei einfach zu implementieren und zu verwalten, so Signiant. Das neue Feature wird künftig in jedem SaaS-Abonnement von Signiant enthalten sein und steigert den Wert der Produkte — Media Shuttle, Jet und Flight Deck — weit über den reinen Dateitransfer hinaus, erläutert der Hersteller. Diese Erweiterung der Signiant-Kernplattform bietet zusätzliche Tools, die Medienunternehmen dabei helfen können, ihre Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten und zu rationalisieren.

»Unsere Kunden müssen einfach auf ihre weit verbreiteten Inhalte zugreifen können, und Media Engine macht diese Funktionalität für Unternehmen jeder Größe verfügbar«, kommentiert Rick Clarkson, Chief Product Officer von Signiant. »Media Engine ist ein wendiger, leichtgewichtiger Service, der auf der Signiant-Plattform aufbaut, die dank ihrer Grundlage des schnellen Dateitransfers in der Medienlieferkette bereits weit verbreitet ist. Die einzigartige Architektur der Plattform ermöglicht es uns, für unsere SaaS-Kunden eine Vielzahl von bahnbrechenden neuen Services auf den Markt zu bringen — Media Engine ist der erste davon.«

Den neuen Servive können Benutzer nach Schlüsselwörtern, Phrasen, Dateitypen und vielem mehr durchsuchen, um Assets in verteilten Speichern zu finden. Benutzer können jedes Medienformat in der Vorschau anzeigen und sofort herunterladen oder mit Media Shuttle, dem SaaS-Produkt von Signiant, das für von Personen initiierte Übertragungen entwickelt wurde, versenden.

Innerhalb der intuitiven Benutzeroberfläche können Benutzer auch In- und Out-Punkte markieren, um einen bestimmten Teil eines Video-Assets auszuwählen — und dann nur den gewünschten Clip zu verschieben, was als Partial File Restore bekannt ist. Darüber hinaus macht es das Proxy- und Metadaten-Framework von Media Engine den Anwendern leicht, die Leistungsfähigkeit von Cloud-KI-Diensten für den Medienbetrieb zu nutzen.

»Vor etwas mehr als einem Jahr hat Signiant Lesspain übernommen, um die Fähigkeiten der Signiant-Plattform zu erweitern«, sagt Margaret Craig, Chief Executive Officer von Signiant. »Media Engine ist das Ergebnis vieler Monate harter Arbeit unseres internen Entwicklungsteams und unserer neuen Lesspain-Kollegen. Wir sind davon überzeugt, dass die Ergebnisse die Millionen von Medienschaffenden, die unsere Software bei ihrer täglichen Arbeit nutzen, begeistern werden, und unser Plan ist es, auch in Zukunft weitere Plattformdienste zu veröffentlichen, die die Probleme unserer Kunden lösen.«

Das neue Feature-Set ist ab sofort für ausgewählte Signiant-Kunden verfügbar. Die allgemeine Verfügbarkeit ist derzeit für Juli 2022 geplant.