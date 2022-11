Night Train Media erwirbt Curve Media

Der britische Factual-Produzent Curve Media gehört nun mehrheitlich zu Night Train Media.

Curve Media hat den Slogan »Quality unscripted storytelling for the world’s biggest platforms«, realisiert also Factual Entertainment und ist zu einem der führenden unabhängigen Produzenten in Großbritannien in diesem Bereich aufgestiegen. Curve realisiert überwiegend hochwertige, langlaufende Sach- und Unterhaltungsinhalte für die weltweit größten Plattformen wie BBC, Disney+, Channel 4, Netflix, Sky, ITV, Paramount+, Discovery+ und Channel 5.

Nun hat Night Train Media (NTM) bekanntgegeben, dass das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an Curve Media erworben hat. Im Zuge dieser Beteiligung wurden auch die Anteile von BBC Studios, dem ursprünglichen strategischen Investor von Curve, vollständig von NTM übernommen.



Showreel von Curve Media.

Die Gründer und gemeinsamen Geschäftsführer Rob Carey und Camilla Lewis, die weiterhin substanziell an Curve beteiligt bleiben, werden das Unternehmen in allen Kreativbereichen und im Tagesgeschäft leiten. Herbert L. Kloiber wird den Vorstandsvorsitz übernehmen. Curve schließt sich damit führenden europäischen Medienpartnern innerhalb der NTM Gruppe an, zu der schon die beiden Vertriebsfirmen BossaNova (Meldung) und Eccho Rights (Meldung) gehören.

Curve hat seit der Gründung im Jahr 2014 eine Vielzahl an Programmen im Bereich non-fiktionaler Serien produziert und liefert in diesem Jahr mehr als 20 Produktionen an britische und US-amerikanische Sender. Zu den aktuellen Titeln gehören »Our Dementia Choir« (BBC One), »The Greatest Auction« (Channel4), »Hot Yachts« (Paramount+), »The Scream« (Sky) sowie die lang laufenden Serien »Ambulance: Code Red« (Channel 5), der Quotenrenner »Salvage Hunters« (Discovery / Quest), »Clean It, Fix It« (BBC One) und »999: On The Front Line« (More 4).

Der Deal mit NTM ermöglicht es Curve, seine Expansionspläne voranzutreiben, seinen Genre-Fokus zu erweitern und mehr in seine bereits beträchtliche Programmvielfalt und seinen Talent-Pool zu investieren. In naher Zukunft plant das Unternehmen, sein Content-Angebot weiter zu diversifizieren und seine wichtigsten Marken auf dem britischen und dem US-amerikanischen Markt zu konsolidieren. Die Premium-Factual-Abteilung von Curve, die von Sunshine Jackson geleitet wird, wird von der neuen Investition in erheblichem Maße profitieren, da die kreative Stärke und die bereits herausragende Erfolgsbilanz des Unternehmens durch zusätzlichen Antrieb und Koproduktionsmöglichkeiten ergänzt werden, erläutern die Unternehmen.

Herbert L. Kloiber, Geschäftsführer von NTM: »Wir sind begeistert vom schnellen Wachstum von Curves diversifizierter Produktpalette, aber auch von deren globaler Reichweite. Die herausragende Erfahrung von Camilla und Rob wird den Aufstieg von Curve weiter vorantreiben. Curves Expertise zusammen mit der von BossaNova und Eccho Rights wird die gesamte NTM Gruppe kreativ und strategisch stärken.«

Curve Media und seine Aktionäre wurden von GothamStreet (Corporate Finance) und Russells (Legal) beraten. NTM wurde von Morr & Co LLP (Rechtsberatung) beraten.

Mehr über Curve

Mit ständigen Produktionsstandorten in London und Cardiff sowie Produktionskapazitäten auch in anderen Teilen der Welt hat sich Curve etabliert, und die Produktionen laufen auf vielen britischen und US-amerikanischen Plattformen.

Das Unternehmen wurde 2014 gegründet, die Inhalte zeichnen sich durch hohen Production-Value und eine unverwechselbare Erzählweise aus, so die Eigendarstellung des Unternehmens.