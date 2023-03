Logic Media Solutions berät NDR

Logic begleitete den NDR, um gemeinsam mit dem Sender die Möglichkeiten zu technischer Migration und IP-basierter Infrastruktur zu bewerten.

Sendeanstalten befinden sich bei ihrer technischen Infrastruktur in einem konstanten Veränderungsprozess. Der in der Branche allgegenwärtige Wechsel hin zu einer IP-basierten Infrastruktur stellt allerdings einen Paradigmenwechsel dar, der viele Fragestellungen mit sich bringt: Wie sehen zukunftsfähige Arten der Kontribution aus, um Echtzeit-Audio- und Video-Signale effizient innerhalb und zwischen Sendezentren zu transportieren? Wie kann ein solch grundlegendes Projekt optimal, effizient und ressourcenschonend umgesetzt werden und wie muss das Ergebnis aussehen? Das waren nur einige Fragen und Überlegungen, die Logic Media Solutions während eines Consulting-Projekts, das die Modernisierung des zentralen Schaltraums des NDR in Hamburg thematisierte, gemeinsam mit dem Auftraggeber erörtert und daraus Empfehlungen entwickelt hat.

Während der knapp einjährigen Projektphase begleitete Logic den NDR, um gemeinsam mit dem Sender die Möglichkeiten einer Modernisierung des Hauptschaltraums zu eruieren und Empfehlungen zu formulieren. Im Bereich des Hauptschaltraums des NDR in Hamburg soll über die kommenden Jahre in Modernisierungsmaßnahmen der veralteten Technik investiert werden, um so wieder eine Zukunftssicherheit herzustellen. Logic hat dazu herausgearbeitet, ob SMPTE ST 2110 im Zusammenspiel mit einem SDN helfen kann, die Kontribution im NDR zu verschlanken bzw. zu vereinfachen und die einzelnen Silos (TV, Hörfunk, Online) aufzubrechen. Das Projekt realisierte Logic mit Hilfe seines agilen Frameworks Portal. Portal.skillset nutzt Logic, um Medienhäuser bei der Umsetzung komplexer Medieninfrastrukturen zu unterstützen oder, wie im Fall des NDR, Beratungsprojekte im Rahmen eines Change-Prozesses durchzuführen.

Im konkreten Fall setzte Logic ein mehrstufiges Projekt auf, das zu Beginn die aktuellen Prozesse und Workflows innerhalb des NDR in Interviews erfragte, dokumentierte und den so gewonnenen Ist-Zustand in einem weiteren Schritt auch kritisch hinterfragte. Im darauffolgenden Projektteil entwickelte Logic mögliche neue Infrastrukturen unter Berücksichtigung der aktuellen und evtl. zukünftiger Funktionen. Ziel und Abschluss des Beratungs-Projekts war die Übergabe von Empfehlungen zu zukünftigen Infrastrukturen sowie der dafür nötigen organisatorischen Strukturen, die den NDR nachhaltig modernisieren können.

Ein wichtiges Ergebnis des Projektes war, dass es nur begrenzten Mehrwert bietet, einzelne Bereiche wie den Hauptschaltraum auf IP (ST 2110) zu migrieren. Das volle Potential der neuen Technologie wird dann ausgeschöpft, wenn man nicht die Bereiche als singuläre Inseln in den Fokus rückt, sondern die Schnittstellen, bzw. das Netzwerk zwischen den Bereichen betrachtet und hier die Veränderungen implementiert.

Haci Cengiz, SDN Consultant bei Logic, erläutert das Projekt: »Um einen solchen Prozess umfassend zu eruieren und Empfehlungen zu formulieren, betrachten wir die aktuellen Gegebenheiten umfassend. Es war uns hierbei wichtig, die Mitarbeitenden des NDR von Beginn an in die Bestandsaufnahme des Ist-Zustandes und der Formulierung einer Empfehlung mit einzubinden. Aus unserer Erfahrung ist klar, dass solche Change-Prozesse nur mit den Menschen erfolgreich sein können, die mit den Infrastrukturen arbeiten, die Workflows ausfüllen und die Technik bedienen.«

Felix Scheuer, Solution Architect bei Logic, ergänzt: »Jenseits der rein technischen und Infrastruktur-Empfehlungen, die wir als Ergebnis der Beratung abgegeben haben, waren auch Workshops Teil des Beratungsprojekts, in denen wir die Mitarbeitenden des NDR über die Möglichkeiten der IP-basierten Produktion informierten und eine Wissensbasis etablierten. Ein gemeinsamer Wissenstand in Bezug auf die Möglichkeiten zukünftiger IP-basierter Infrastrukturen ist für uns essenziell, um Ziele zu definieren und Empfehlungen zu formulieren.«