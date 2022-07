Novel Media nutzt Logic Portal für Football

Novel Media, Produktionspartner der European League of Football, nutzt Logic Portal fürs Streaming der europäischen American-Football-Saison.

Für automatisiertes VoD-Recording und Transcoding nutzt Novel Media in der aktuellen Saison der European League of Football das Framework Logic Portal von Logic Media Solutions. Logic Portal ist browser-basiert und verbindet die angelieferten Streams mit den AWS MediaServices. Logic Portal erleichtert den Anwendern die Nutzung der Cloud-Services von AWS und dient als übersichtliches Frontend hierfür.

European League of Football

Über 500 Millionen Fans weltweit werden voraussichtlich in der aktuellen Saison der European League of Football auf die Spiele zugreifen. Die Begegnungen der Topteams in Europa stehen live oder re-live zur Verfügung. Zwölf Mannschaften aus fünf europäischen Ländern fighten noch bis zum Finale am 25. September 2022 im österreichischen Klagenfurt um den Titel.

Novel Media, der Produktionspartner der Liga, nutzt zur Bereitstellung der VoD-Streams der Spiele das Frontend Portal Easystream von Logis Media Solutions. Dieses Frontend macht das Live-Streaming über AWS einfach zugänglich und wartungsfreundlich.

Über Portal Easystream zeichnet Novel Media den VoD-Content der Spiele auf. Die Streams werden also mit Portal aufgezeichnet, transkodiert und dann für VoD-Kanäle unter anderem den Abonnenten der Game-Pässe der League oder weiteren Streaming-Partnern in unterschiedlichen Sprachversionen zur Verfügung gestellt. Der komplette Workflow ist dabei weitgehend automatisiert gestaltet.

Levon Melikian von Novel Media kommentiert die Nutzung von Portal Easystream: »Portal unterstützt uns dabei, die Produktions- und OTT Systeme so effizient wie möglich zu gestalten, um die Fans der European League of Football schnellstmöglich mit den Spielen ihrer Lieblingsmannschaften zu versorgen.«

Zeljko Karajica, Gründer der Liga, ergänzt: »Mit Novel Media und Logic Media Solutions haben wir zwei ausgezeichnete Partner an Bord, die für Produktionssicherheit und Qualität der Live Spiele stehen.«

Der Workflow innerhalb Portal Easystream ist so konfiguriert, dass die Aufzeichnung automatisch startet, sobald ein Stream anliegt. Diese Aufzeichnung wird als wachsendes TS-File generiert, und die Transkodierung startet, sobald der Eingangsstream gestoppt wird. Das System greift das fertige, mit unterschiedlichen Sprachen vertonte PGM-Signal eingangsseitig als Stream auf. Je nach Spielen oder Content-Partnern werden deutsche, englische, spanische, polnische oder türkische Versionen bereitgestellt. Bei der Transkodierung in Portal werden sowohl ein MPEG-4- als auch ein MXF-File generiert, ebenfalls in unterschiedlichen Sprachversionen. Die Streams werden automatisch in den gewünschten Sprachfassungen an verschiedene File-Server oder Streaming-Dienstleister exportiert und so den weiteren Content-Verwertern zur Verfügung gestellt.

Das von Logic Media Solutions angebotene Frontend Portal ist browserbasiert und verbindet die angelieferten Streams mit den AWS MediaServices. Ein Zugriff auf das System kann so von jedem beliebigen Ort geschehen, und das Frontend erleichtert das Handling der Systeme enorm.