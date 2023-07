CGI investiert eine Milliarde Dollar in den Ausbau von KI

CGI will in den nächsten 3 Jahren eine Milliarde US-Dollar investieren, um den Ausbau seiner Dienstleistungen und Lösungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) zu unterstützen.

27CGI betont, auf verantwortungsvolle Weise vom Experimentieren zur Implementierung übergehen zu wollen und gleichzeitig die Wertschöpfung aus neuen KI-Technologien beschleunigen zu wollen.

»In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat CGI intelligente Automatisierungs- und KI-Technologien als Teil unserer Dienstleistungen und Lösungen bereitgestellt« so George D. Schindler, Präsident und CEO. »Heute können unsere Berater auf bewährte KI-Anwendungsfälle und vorgefertigte, branchenspezifische Lösungen zurückgreifen, die auf vertrauenswürdigen Domaindatensätzen basieren, um Kunden dabei zu helfen, den Hype zu bewältigen und die bestmöglichen Investitionen zu tätigen.«

»Da sich die nächste Generation der KI weiterentwickelt und die Kundennachfrage steigt, sind wir bestrebt, unsere Talentbasis und unsere Fähigkeiten im Einklang mit unserer profitablen Wachstumsstrategie ‚Build and Buy‘ zu erweitern. Wir glauben, dass wir am Anfang einer neuen Innovationswelle stehen und dass der geschäftliche Nutzen von KI durch die Kombination von menschlichem Fachwissen und ethischem Einsatz von Technologie erreicht werden wird«, fügte Schindler hinzu.

Zu den Investitionsplänen von CGI gehören die Ausweitung der KI-bezogenen Beratungsdienste des Unternehmens, Plattformen für die verantwortungsvolle und ethische Nutzung von KI und Accelerators, die Aktivierung von geistigem Eigentum durch KI, die Einstellung und Schulung von Mitarbeitern auf der ganzen Welt sowie Effizienzsteigerungen im operativen Bereich.

CGIs »Responsible Use of AI«-Methodik und Beratungs-Framework soll ein breites Spektrum an potenziellen Risiken und Chancen bieten und CGIs Business- und strategische IT-Berater unterstützen, wenn sie mit Kunden zusammenarbeiten, um eine solide Grundlage für den Einsatz von KI in ihren Unternehmen zu entwickeln und aufzubauen. CGI betont, wie wichtig in diesem Prozess seine AI Design Sprint Workshops seien: Demnach schätzen die Kunden diese Workshops, die unter anderem das Bewusstsein für KI stärkten und aufzeigten, wie man damit das Business verbessern könne.

Das Unternehmen beschleunigt außerdem seine Investitionen in CGI PulseAI, eine Plattform für Hyperautomatisierung, KI und Entscheidungsfindung, die es Kunden ermöglichen soll, Wachstum und Effizienz zu steigern, indem sie den Wert von Unternehmensdaten und Geschäftsprozessen freisetzt. Die Plattform – die CGI bereits im eigenen Unternehmen einsetzt – ist eine proprietäre Plattform, die sich nahtlos in die Tools von Drittanbietern integrieren lässt. PulseAI enthält demnach bereits über 35 KI-Modelle, die so trainiert sind, dass sie Ergebnisse mit einer Trefferquote von über 90 % liefern.







»Unsere branchenorientierten IP-Lösungen sind ein ideales Vehikel, um fortschrittliche KI-Funktionen mit branchenspezifischen Anwendungsfällen einzusetzen und unseren Kunden unmittelbare Vorteile zu bieten. Wir haben den Decision Engine, das Machine Learning, das Sprach-Processing und andere intelligente Automatisierungsfunktionen von PulseAI bereits in viele unserer globalen Produkte integriert. Jetzt beschleunigen wir die Integration in unser gesamtes IP-Portfolio«, sagt Dave Henderson, President, Global Intelligent Solutions and Innovation.

»Mit der Möglichkeit, die Leistung der generativen KI innerhalb der PulseAI-Plattform zu nutzen, sehen wir große Chancen, die frühe Einführung in kommerziellen Branchen zu unterstützen, in denen wir bereits große Unternehmenskunden haben, die PulseAI als menschengestützte Intelligenz-Engine innerhalb von CGIs Credit Studio und OpenGrid IP in der Produktion einsetzen«, so Henderson. »Ein Teil unserer zukünftigen Roadmap sieht vor, dass Kunden neue Modelle auf PulseAI mit ihren eigenen Daten erstellen können. Bei der Erweiterung dieser Plattform und der Entwicklung neuer Lösungen liegt unsere Priorität weiterhin auf der Ermöglichung von Datenqualität und dem verantwortungsvollen Einsatz intelligenter Automatisierungstechnologien.«

Als Teil seiner Investitionen, um die globale Vision und Strategie für KI sowie andere aufkommende Technologien voranzutreiben, hat CGI den Bereich der globalen Business und Solutions Group unter Henderson erweitert, um sich auf globale intelligente Lösungen und Innovationen zu konzentrieren, die die Bereitstellung der KI-gestützten Plattformen und Technologien des Unternehmens beschleunigen werden.