Johann Rückel bei CGI

CGI baut sein OpenMedia-Führungsteam mit der Ernennung von Johann Rückel weiter aus.

Johann Rückel verstärkt als Director of Business Development die globale OpenMedia-Präsenz von CGI. In dieser Position wird er für das weitere Wachstum der Marktposition von OpenMedia im Bereich Newsroom Solutions verantwortlich sein. Seine Rolle wird sich auch auf die Entwicklung und Stärkung neuer Kundenbeziehungen auf internationaler Ebene konzentrieren und die globale Wachstumsstrategie in Zusammenarbeit mit dem OpenMedia-Vertriebsteam vorantreiben.

Als erfahrener Branchenexperte verfügt Rückel über mehr als 20 Jahre Erfahrung und ein beeindruckendes Branchennetzwerk. Er hatte eine Reihe von leitenden Positionen im Medien- und Softwaresektor inne, unter anderem fast ein Jahrzehnt lang bei Autodesk und anschließend bei Avid als Channel Sales Manager für Zentraleuropa.

Zuletzt war er als Sales Director bei Vizrt tätig, wo er für die Leitung des Vertriebsteams verantwortlich war und eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und Umsetzung innovativer Konzepte vorweisen konnte, die in der gesamten EMEA-Region Umsätze in Millionenhöhe generierten.

Rückel sagte: »Ich bin begeistert, dem Newsroom Solutions Team beizutreten, und freue mich auf eine neue berufliche Herausforderung bei CGI, einer Marke, die in unserer Branche für ihre qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Angebote sehr bekannt ist. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Führungsteam, um unsere spannenden Entwicklungen und Innovationen für unsere Kunden, Interessenten und den weiteren Markt voranzutreiben.«

Anton Schlatter, Vice President Consulting Services, Media Solutions und Head of Newsroom Business bei CGI, ergänzt: »Wir freuen uns sehr, dass Johann unser Team verstärkt und eine Fülle von Branchen- und Produktkenntnissen mitbringt. Er kommt zu einem spannenden Zeitpunkt zu OpenMedia und wird eine wichtige Rolle spielen, wenn wir unser Geschäft weiter ausbauen und unsere Präsenz in der Medienbranche weiter stärken.«