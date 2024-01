Adobe Stock: Creative Trends Report 2024

Der Report zeigt aktuelle visuelle Stilrichtungen und Themen auf, die im Jahr 2024 verstärkt nachgefragt und einen kreativen Einfluss haben werden.

Adobe hat nun bereits das siebte Jahr in Folge die weltweit neuesten kreativen Stile, kulturellen Themen, Verbrauchermuster, technologischen Fortschritte und Daten von Stock-Nutzer_innen untersucht, um vier Designtrends zu identifizieren, die digitale Inhalte dominieren und kreative Bereiche, wie Fotografie, Videografie, Social-Media-Inhalte, Blogs und vieles mehr beeinflussen werden.

Die kreativen Trends für 2024 sind demnach »Calming Rhythms«, »Wonder and Joy«, »Dynamic Dimensions« und »The New Nostalgia«.

Der Wunsch der Verbraucher_innen zu experimentieren, sich auszuprobieren und Kreativität neu zu entdecken, spiegelt sich auch im diesjährigen Creative Trends Report 2024 wider. Dieser beinhaltet Trends, die 2D- und 3D-Welten zusammenbringen, und zeigt die wachsende Beliebtheit von sowohl fantasievollen, KI-generierten Visuals als auch schlichten, schönen Bildern, die beeindrucken.

»Zu Beginn des neuen Jahres spiegelt die kreative Landschaft unsere disruptive, sich schnell verändernde Welt wider«, sagt Brenda Milis, Principal of Consumer and Creative Insights bei Adobe. »Die diesjährigen Creative Trends zeigen besonders deutlich, dass sowohl Kreative als auch Konsument_innen sich nach Bildern sehnen, die inspirieren und die unendlichen Möglichkeiten der Fantasie widerspiegeln.«

Calming Rythms

Die mentale und emotionale Gesundheit gewinnt heute zunehmend an Bedeutung, und beruhigende, rhythmische Bilder tragen positiv dazu bei. Unternehmen setzen sie in Büros, Einzelhandel, Außeninstallationen, auf sozialen Plattformen und in Apps ein.

»Calming Rhythms«-Visuals variieren von einfachen, sich wiederholenden Mustern bis zu langsam bewegenden Formen, oft begleitet von entspannenden Klängen und Musik.

Dieser Trend, häufig mit ASMR-Inhalten assoziiert, erzielte auf TikTok unter #asmr über 912 Milliarden Aufrufe. Sie kombinieren beruhigende Bilder mit Klangelementen zur Förderung von Entspannung. Adobe Stocks neue Funktion »Find Similar« unterstützt bei der Auswahl passender Musik für soziale Medien, Videos und Podcasts.

Wonder and Joy

Verbraucher reagieren positiv auf visuelle Reize, die Staunen und Freude auslösen, besonders im aktuellen, schwierigen makroökonomischen Umfeld. »Wonder and Joy« umfasst diverse Markenbotschaften und Erlebnisse, von einfachen Freuden bis hin zu Luxusreisen und KI-generierten Fantasiewelten. Der Happiness Report 2022 zeigt, dass 80% der Menschen ihre Gesundheit, 79% persönliche Beziehungen und 53% Erlebnisse als Schlüssel zum Glück sehen. Adobe Firefly, eine Familie von generativen KI-Modellen, ermöglicht es Kreativen, sich frei auszudrücken und Ideen einfach umzusetzen.

Dynamic Dimensions

Dank des Multiversums und des kontinuierlichen Anstiegs von Gaming, VR und AR ist es üblich geworden, dass mehrere kreative Stile und Dimensionen in einer »World in Motion« gemeinsam und nebeneinander existieren.

»Dynamic Dimensions« ist von Elementen inspiriert, die sich verbinden und ein eindrucksvolles visuelles Erlebnis schaffen, wobei 2D- und 3D-Elemente durch Video, Musik und Illustrationen miteinander verschmelzen.

Laut dem Adobe Creative Trends Report wird sich im Jahr 2024 die Einstellung junger Menschen gegenüber dem Thema Vulnerabilität verändern, da emotionale Äußerungen und Fragen der psychischen Gesundheit sowohl online als auch offline zunehmend normalisiert werden. Verbraucher_innen können in Dynamic Dimensions eintauchen, indem sie neue Adobe Premiere Pro- und After Effects-Vorlagen mit vorhandenen Grafikanimationen zusammen verwenden.

The New Nostalgia

Der »The New Nostalgia« -Trend verbindet die Wertschätzung der Verbraucher_innen für den Vintage-Stil mit zeitgenössischen Interpretationen und einem modernen Flair. 50 % der Generation Z in den USA, Großbritannien, Kanada und Australien wollen sich häufiger von ihren Handys lösen und entscheiden sich für kostengünstige Relikte und Hobbys aus der Vergangenheit, die ihnen das Gefühl geben, mehr mit der realen Welt verbunden zu sein. Ein Beispiel dafür ist die Digitalkamera-Fotografie. Kreative können mit Adobe Express, der neuen KI-gestützten All-in-One-App, schnell und einfach aus Tausenden von Vorlagen auswählen und mit dem Retro-Trend der Zukunft experimentieren.