Zusammenarbeit: Logic und Embrace

Logic und Embrace geben Partnerschaft bekannt, um Transformationsprojekte der Media Supply Chain in der DACH-Region umzusetzen.

Logic Media Solutions ging eine Partnerschaft mit dem Lösungsanbieter Embrace SAS ein. Diese Partnerschaft umfasst Vertrieb und Dienstleistungen für die Software-Tools von Embrace in der gesamten DACH-Region. Nach der Unterstützung von Logic bei der Implementierung eines innovativen Fan-Engagement-Projekts für den Automobilveredler Mercedes-AMG geht Logic den nächsten Schritt und wird ein offizieller zertifizierter Reseller von Embrace-Technologien.

Was macht Embrace?

Seit 2015 transformiert Embrace die Content-Erstellung, indem Menschen, Systeme und Prozesse miteinander verbunden werden. Das Unternehmen entwickelt fortschrittliche Automatisierungs-, Orchestrierungs- und Kollaborationslösungen für die Medien- und Unterhaltungsindustrie sowie globale Marken. Embrace zielt darauf ab, Kreativität zu ermöglichen und Leistung und Erlebnis rund um die Supply Chain für Video und Grafik zu verbessern.

Automate-IT: Promo-Versionierung im großen Maßstab

Automate-IT steigert die On-Air- und digitale Promo-Versionierung bis hin zur Auslieferung mit zukunftssicherer Automatisierung.

Die Lösung bietet eine komplette End-to-End-Automatisierung des Grafik-Workflows, Einhaltung von grafischen Standards und gesicherte Verteilung von generierten Clips mit einem intuitiven eingebauten Design-Tool für Workflows, das auf Nodes basiert.

Pulse-IT: Orchestrierung der Medienversorgungskette

Pulse-IT ermöglicht es den Benutzern, komplexe Geschäfts- und Broadcast-Prozesse und Workflows zu übersetzen, zu optimieren, auszuführen und zu überwachen.

Pulse-IT maximiert die Content Supply Chain mit Low-Code-Orchestrierung. Im Kern ist Pulse-IT die Orchestrierungsebene, die eine Vielzahl von Content-Erstellungs- oder Broadcast-Prozessen beschleunigt, von Ingest, Transcoding, KI-Transkription, Metadatengewinnung, Asset-Management, Asset-Nutzung, automatisierter Inhaltsverarbeitung oder Postproduktion, Packagin, Versionierung und Auslieferung bis zur Distribution.

Die Tools von Embrace werden bereits in sendekritischen Umgebungen bei führenden Medien- und Telko-Organisationen eingesetzt, wie ABC News, A+E Networks, Arte Studios, Be tv; BCE, Brut., Canal+, Euronews, Orange, Sinclair Broadcast Group, Red Bee Media, RTL Group, TF1, Warner Bros. Discovery.

Julien Gachot, CEO von Embrace, kommentiert die Partnerschagft: »Wir freuen uns, die Partnerschaft zwischen Logic und Embrace bekannt zu geben. Sie markiert einen entscheidenden Meilenstein in unserer Mission, maßgeschneiderte Lösungen für Medienprofis zu bieten, Betriebsabläufe zu optimieren, Benutzererfahrungen zu verbessern und die Media Supply Chain zu modernisieren. Mit der fortgeschrittene Expertise von Logic in Cloud-Umgebungen und Softwareentwicklung positionieren wir uns gemeinsam am Markt, um Organisationen zu stärken, die in ihrem Weg in Richtung Cloud-Produktion erfolgreich sein wollen. Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement für Exzellenz und digitale Transformation bei jedem Schritt.«

Förderung des Fan-Engagements

Als Teil des »AMG Track Pace«-Projekts bei Mercedes-AMG, einem Programm, das für leidenschaftliche Mercedes-AMG-Fahrer konzipiert wurde, implementierte Logic eine Cloud-basierte Lösung auf AWS, die Embrace Automate-IT nutzt. Dies ermöglicht es AMG, automatisch, effizient und im großen Maßstab Rennvideos zu generieren, indem Telemetrie- und Fahrerdaten mit Rennaufnahmen kombiniert werden.

Durch die Automatisierung der Erstellung personalisierter Videos hat Logic mit Automate-IT AMG dabei unterstützt, Fans auf mehreren Plattformen anzusprechen, wodurch eine stärkere Verbindung und Loyalität unter den Automobil-Enthusiasten gefördert wird.

Seit Anfang 2024 ist Logic mit seinen Vertriebs- und Projektmanagement-Teams bei anstehenden Transformationsprojekten mit deutschen Rundfunkanstalten tätig und setzt Embrace-Lösungen ein.