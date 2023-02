Formel E und Tata: mehrjährige Zusammenarbeit

Tata Communications wird offizieller Broadcast Distribution Provider für die Formel-E-Weltmeisterschaft.

Eine mehrjährige strategische Partnerschaft zwischen der Formel E und Tata Communications unterstützt die innovative, neue Remote-Übertragung der Formel E und reduziert die Umweltbelastung, die mit der Live-TV-Übertragung großer internationaler Sportereignisse verbunden ist, erläutern die Unternehmen. Im Zuge der Partnerschaft konnten TV-Zuschauer auf der ganzen Welt am 11. Februar 2023 das erste Formel-E-Rennen in Indien, den Greenko Hyderabad E-Prix 2023, live mitverfolgen.

Tata Communications ist seither offizieller Broadcast Distribution Provider der ABB FIA Formel E Weltmeisterschaft. Die Vereinbarung sieht vor, dass Tata Communications die Übertragung der Live-Rennen der Formel E hochauflösend und schnell für Zuschauer auf der ganzen Welt bereitstellt. Die software-definierte Media-Edge-Plattform von Tata Communications wird mehr als 160 Live-Video- und Audiosignale von den Formel-E-Rennen innerhalb von Millisekunden über die Kontinente hinweg liefern und dabei 26 Media-Edge-Standorte in Nordamerika, Europa und Asien nutzen.

Die neue superschnelle Übertragung der Rennen wird von speziell geschulten Experten von Tata Communications unterstützt, die bei allen 16 Rennen der Saison rund um die Uhr globale End-to-End-Managed-Services anbieten.

Am vergangenen Wochenende schrieb Tata Communications mit der Formel E Geschichte, da die ABB FIA Formel E Weltmeisterschaft zum ersten Mal in Indien stattfand. Zuschauer auf der ganzen Welt verfolgten das Geschehen live, als 22 Fahrer aus elf Teams, darunter Mahindra Racing, Jaguar TCS Racing, Maserati MSG Racing und Neom McLaren Formula E Team, beim Greenko Hyderabad E-Prix 2023 antraten.

Jamie Reigle, CEO der Formel E: »Die Formel E ist eine intensive Tournee, da sie immer in Bewegung ist. Die Unterstützung von Tata Communications hat im Laufe der Jahre eine hochmoderne Remote-Produktion ermöglicht, bei der die TV-Signale in Echtzeit von den Rennstrecken zu unserem Sendezentrum in London und schließlich auf die Bildschirme der Zuschauer übertragen werden. Auf diese Weise konnten wir zahlreiche logistische Herausforderungen bewältigen, die Kosteneffizienz steigern, mehr Flexibilität der Reisen unserer Mitarbeiter verbessern sowie Emissionen reduzieren.«

A.S. Lakshminarayanan, MD und CEO bei Tata Communications: »Es gibt 85 Kameras, die das Ereignis für über 400 Millionen Menschen auf der ganzen Welt aufzeichnen. Die Tatsache, dass wir in der Lage sind, dies zu ermöglichen, spricht wirklich für die Leistungsfähigkeit des Internets, die wir mit unserer speziellen Medien-Cloud und Edge-Computing-Fähigkeiten nutzen können. Abgesehen von unserer langjährigen Partnerschaft mit der FIA bieten wir unsere Dienste auch mehreren großen Sportligen auf der ganzen Welt an.“

Remote-Produktionslösung von Tata Communications

Die nachhaltige Remote-Produktionslösung von Tata Communications überträgt die Live-Action von über 85 Kamera- und Audiokanälen auf jeder Rennstrecke an das zentrale Remote-Produktionszentrum der Formel E in Großbritannien. Die Feeds werden von dort aus über die globale Edge-Infrastruktur von Tata Communications an globale Rechteinhaber und digitale Plattformen verteilt.

Die Media-Edge-Cloud von Tata Communications ermöglicht Videoverarbeitung mit sehr geringer Latenz von jedem Veranstaltungsort über die erste Meile des Internets und verarbeitet und verteilt die Videosignale mit hoher Verfügbarkeit an jede Plattform weltweit.

Die Verfügbarkeit der Edge-Fähigkeit am Veranstaltungsort wird vollständig als Managed Service angeboten und ermöglicht es Unternehmen, eine Vielzahl von digitalen Diensten hinzuzufügen, wie etwa die Bereitstellung von Hochleistungs-Datentunneln über eine sichere Verbindung, um die Datenanreicherung in Echtzeit für ein besseres Zuschauererlebnis zu unterstützen.