Nachwuchs-Fußball bei Sky

Sky erwarb ein weiteres Paket Fußball-Rechte und kündigt »so viel Junioren-Fußball live wie noch nie« an.

Der jüngste Deal zwischen Sky Deutschland und dem Deutschen Fußballbund (DFB) um diese Live-Übertragungen betrifft die Spielzeiten bis 2026/27. Jährlich werden rund 70 Begegnungen der U17- und U19-Nachwuchsligen des DFB und des DFB-Pokals der U19-Junioren übertragen. Ab dem 4. August wird wöchentlich ein Nachwuchs-Kick als »Topspiel der Junioren« herausgestellt.

Sky ist dabei exklusiver Live-Partner und verbreitet die Spiele u.a. im frei empfangbaren Stream auf skysport.de und in der Sky Sport App. Eine Auswahl wird in den Sky Sport-Kanälen auf YouTube und TikTok sowie für Kunden bei Sky und Wow verbreitet. Der Streamingdienst Wow des TV-Anbieters ist zudem Sponsor der DFB-Junioren. » Die Nachwuchswettbewerbe bilden bei Sky Sport somit den idealen Unterbau für die Premium-Produkte Bundesliga und 2. Bundesliga«, schreibt der PayTV-Anbieter.

»Mit den ‚Stars von morgen‘ sprechen wir die Fans von morgen an«, kommentiert Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland, die neue Partnerschaft.

Für den DFB erklärt Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetrieb der DFB GmbH & Co. KG: »Das Konzept für die neuen Nachwuchsligen baut auf der bisherigen Praxis auf, dass pro Spieltag ein Highlight-Spiel auf den DFB-Kanälen gestreamt und zusätzlich die Endrunden inklusive der Finals um die Deutsche Meisterschaft sowie das DFB-Pokalfinale Junioren exklusiv von Sky und Wow übertragen werden.«

In der demnächst beginnenden Spielzeit wurden erstmals die U 19- und die U 17-DFB-Nachwuchsligen geschaffen. Eine neue Struktur ersetzt die bisherigen Wettbewerbe der A- und B-Jugend. In jeder Altersgruppe spielen parallel je acht Mannschaften in je acht Vorrunden-Gruppen. Die Hauptrunde ist in Liga A (10 Spieltage) und Liga B (14 Spieltage) aufgeteilt. In der Liga A erfolgt die Ermittlung des deutschen Meisters danach in einer K.-o.-Runde unter 16 Teams.