Fußball-EM bei RTL und MagentaTV

Telekom und RTL Deutschland präsentieren das gemeinsame Konzept zur Uefa Euro 2024. Zwölf Top-Spiele sind im Free-TV bei RTL zu sehen, alle 51 Spiele sind bei MagentaTV zu sehen.

Die Deutsche Telekom und RTL Deutschland haben heute in Köln Einzelheiten ihrer Kooperation für die Euro 2024 enthüllt. Beide Partner präsentierten ein gemeinsames Übertragungskonzept für zwölf Spiele, die sowohl auf MagentaTV als auch im Free-TV bei RTL ausgestrahlt werden.

Im Zuge der Europameisterschaft entsteht im Sendezentrum von RTL in Köln Deutz eines der modernsten Studios Europas, der »Sendestern«, von dem aus die Übertragungen für alle 51 Spiele der Euro 2024 koordiniert werden.

Bei zwölf dieser Spiele übernimmt RTL die Ausstrahlung im Free-TV, darunter ein Achtel- und ein Viertelfinale. MagentaTV wird exklusiv fünf Spiele, einschließlich eines Achtelfinales, übertragen.

Die gemeinsame Berichterstattung beginnt am 16. Juni mit dem Spiel Niederlande gegen Polen. Des Weiteren wird RTL Deutschland alle Tore und Highlights der Spiele kurz nach deren Ende auf der Plattform RTL+ verfügbar machen und über seine Social-Media-Kanäle berichten.

Eine von Stefan Raab neu konzipierte Spieltagsshow »Das RTL EM-Studio – Alle Spiele, Tore, Emotionen« wird täglich zur Primetime die Höhepunkte des Tages präsentieren.

Wolfgang Metze, Geschäftsführer Privatkunden bei der Telekom Deutschland, und Stephan Schmitter, CEO RTL Deutschland, äußerten sich beide sehr positiv über die anstehende Zusammenarbeit und die durch die Partnerschaft entstehenden Möglichkeiten, Sportberichterstattung einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin bei RTL und RTL+ sagt: »Wir räumen für das sportliche Großereignis des Jahres auch unsere Primetime im Free-TV großflächig frei. In unserem EM-Studio bringen Elton und Jan Köppen Kompetenz, Unterhaltung und Fannähe zusammen, präsentieren alle Highlights des Spieltags und feiern das größte Tippspiel Deutschlands ab – die vierte Anstoßzeit gibt es täglich um 20:15 Uhr bei RTL.«

Zusätzlich kündigte die Telekom die Premiere der Late-Show »Studio Pille-Palle« bei MagentaTV an, die von Fahri Yardim und Jonas Hector moderiert wird und nach den Spielen unterhaltsame Fußball-Anekdoten und Highlights bieten soll. Der Start der Show ist für den 14. Juni geplant, direkt im Anschluss an das Eröffnungsspiel.

Spieltage bei MagentaTV und RTL

Der gemeinsame Vorlauf bei den zwölf Spielen beginnt in der Regel 90 Minuten vor Anpfiff mit einer umfangreichen Berichterstattung aus dem Studio und dem Stadion. Bei den gemeinsamen Übertragungen werden Wolff Fuss und Marco Hagemann die Kommentatoren sein. Auch der anschließende Nachlauf und die Spielanalyse werden gemeinsam gestaltet. In den Halbzeitpausen werden auf MagentaTV und bei RTL aufgrund abweichender Werbezeiten unterschiedliche Programme zu sehen sein.

Folgende Spiele sind auf MagentaTV und parallel bei RTL zu sehen:

Gruppenphase 1:

16.06. 15 Uhr Polen vs. Niederlande

17.06. 15 Uhr Rumänien vs. Ukraine

18.06. 18 Uhr Türkei vs. Georgien

Gruppenphase 2:

19.06. 15 Uhr Kroatien vs. Albanien

21.06. 15 Uhr Slowakei vs. Ukraine

22.06. 15 Uhr Georgien vs. Tschechien

Die sechs weiteren Partien, vier davon in der dritten Gruppenphase sowie je ein gemeinsames Achtel- und Viertelfinale, stehen erst nach Abschluss der vorherigen Spiele fest.