Lawo stellt zur NAB2017 ein neues Audiomischpult vor

Lawo will die kommende NABShow nutzen, um ein neues IP-basiertes Flaggschiff seiner Mischpultpalette vorzustellen — sowie Neuerungen in anderen Bereichen.

Das neue Pult sei für Anwendungen konzipiert, die eine sehr umfassende, großformatige Mixing- und Routing-Funktionalität verlangen, kündigt Lawo an. Es biete eine Reihe von innovativen Mix-Assist-Systemen, die es dem Toningenieur ermöglichen, einen anspruchsvollen und wirkungsvollen Höreindruck zu schaffen.

Das Pult, das im Rahmen der NABShow erstmals offiziell gezeigt wird, stellt nach Unternehmensangaben das neue Flaggschiff unter den Lawo-Mischpultpalette dar. Es ist laut Hersteller IP-basiert und wurde speziell für optimierte Performance in Video-Produktionsumgebungen entwickelt.

Darüber hinaus ergänzt Lawo seine aktuelle Produktpalette durch eine komplett neue Serie von Radiokonsolen.

Auch in anderen Bereichen soll es Neuerungen geben: So etwa bei V-Matrix, der IP-basierten Video-Routing- und Processing-Plattform.

Bei V-Matrix kann die Funktionalität per Software verändert werden, dabei ist das System so flexibel, dass sie sich in Minutenschnelle an geänderte Anforderungen anpassen lässt um den jeweils geforderten Workflow zu unterstützen. Lawo stellt hierfür Ergänzungen vor, die besonders auch Cloud-Computing für die Broadcast-Welt nutzbar machen und damit virtualisierte Routing- und Processing-Core-Infrastruktur ermöglichen sollen.

Auch die Workflow- und Steuerungslösung Virtual Studio Manager (VSM) wurde weiterentwickelt. VSM beinhaltet ein umfassendes Toolkit, das herstellerübergreifende Lösungen zusammenfasst und verwaltet sowie IP und Baseband vereint — durch eine umfassende Funktionalität, die unter anderem Router-Steuerung, Scheduling, Tally Management, Monitoring-Funktionen und weitere Möglichkeiten umfasst, mit denen sich die Benefits von IP-basierten Broadcast-Installationen und Remote-Produktionen nutzen lassen.