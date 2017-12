Freefly System: Smartphone Stabilizer »Movi«

Mit »Movi« kündigt Freefly ein besonders kleines und leichtes System speziell für Smartphones an. Der neue Gimbal ist das jüngste und auch kleinste Mitglied der MōVI Familie.

Freefly Systems stellte 2013 das Kamerastabilisierungssystem MōVI M10 vor und etablierte damit nachhaltig ein neues Tool für die Bildakquisition. Der Markt für Stabilizer wächst seitdem stetig. Jetzt kündigt Freefly ein besonders kleines und leichtes System speziell für Smartphones an. Movi heißt der Smartphone Gimbal und ist das jüngste und auch kleinste Mitglied der MōVI Familie.

Bei der Entwicklung flossen das Know-how und die Technologie der großen Stabilizer ein. Die kompakte Bauweise für Ein- und Zweihandbedienung, das geringe Eigengewicht von lediglich 600 g sowie die äußerst intuitive Steuerung machen den Gimbal zu einem interessanten Werkzeug.

Eine kostenlose App sorgt für den Pro-Style mit den beliebten Modi wie Majestic, Echo, Timelapse und Smartpod, wie man sie sonst nur von den großen Stabilizern kennt.

Freefly Movi wird voraussichtlich ab dem zweiten Quartal 2018 zum Nettopreis von 289 Euro ausgeliefert. Bei avt plus, Distributor und Händler von Freefly Systems für den europäischen Markt, können Bestellungen ab sofort aufgegeben werden. »Mit Movi bringt Freefly einen professionellen Stabilizer auf den Markt, der aus den immer besser werdenden Videofunktionen der Smartphones eine interessante Erweiterung für die Bildakquisition macht«, so avt plus Geschäftsführer Ulf Stück. »Insbesondere bei Videos fürs Internet, aber auch bei der aktuellen Berichterstattung oder bei der Dokumentation von Veranstaltungen und Einsätzen wird Movi seine Stärken zeigen und die Qualität verbessern können. Bei den steigenden Anforderungen auch an diese Formate freuen wir uns, mit Movi ein professionelles und zuverlässiges Tool anbieten zu können.«