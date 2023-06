Freefly Ember ist eine leichte, neue Highspeed-Kamera, die in 5K mit bis zu 600 fps aufzeichnen kann, in 4K sogar mit 800 fps.

Freefly Systems stellte mit dem Movi M10 den ersten Brushless-Gimbal-3-Achsen-Stabilisator vor – und gehörte damit letztlich zu den Begründern einer neuen Produkt-Kategorie. 2020 präsentierte Freefly Systems dann Wave, eine Highspeed-Kamera. Ihr folgt nun mit Ember ein zweites, stark verbessertes Highspeed-Modell, das auch in ProRes aufzeichnen kann.

Ausstattung

Ember verfügt über einen neuen S35-Sensor (von Gpixel) mit einer nativen Auflösung von 21 MP / 5.120 x 4.096 und unterstützt damit Highspeed-Aufnahmen auch in 5K.

Der Sensor wird per Global Shutter ausgelesen. Die native ISO liegt bei 300, die Dynamik beträgt laut Hersteller bei 11+ Stops und die Sensor-Pixel sind 4.5 μm x 4.5 μm groß.

Die Bedienung der Highspeed-Kamera erfolgt weitgehend per App, ein Display ist nicht vorhanden. Aufgenommen wird auf eine interne NVMe-SSD mit 4-TB-Kapazität.

Weitere Details

Die Freefly Ember Highspeed-Kamera bietet eine maximale Auflösung von 5K bei 600 fps und 4K bei 800 fps.

Der schnelle iOS-basierte App-Workflow ermöglicht eine einfache Steuerung und Aufnahmeeinstellungen. Die Kamera verfügt über einen drahtlose, app-basierte Steuerung.

Das Gewicht der Kamera beträgt 820 g (inkl. E-Mount) und die Abmessungen liegen bei 100 x 104 x 86 mm.

Im Lieferumfang enthalten sind laut Hersteller: Ember-S5K-Kameragehäuse (mit 4 TB interner SSD), verriegelbarer E-Mount, Abstandshalter für die hintere Zubehörhalterung, USB-C-C-3.0-Kabel, D-Tap-Ember-Stromkabel und SHCS-Befestigungselemente (M3 x 10 mm) für Zubehörhalterungen.

Hier kann man erstes Demomaterial der Kamera sehen.

Preis und Distributor

Ember ist ab sofort zum Nettopreis von 17.490 Euro erhältlich. Als offizieller und in Europa exklusiver Distributor von Freefly Systems bietet avt plus die Möglichkeit, das Equipment zu erwerben oder zu mieten, zudem bietet avt plus auch Schulungen dafür an.