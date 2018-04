NAB2018-Video: Thunderbolt-3-SSDs von Western Digital

Matthew Bennion stellt im Video drei neue G-Technology-Lösungen vor: G-Drive Mobile Pro SSD, G-Drive Pro SSD und G-Speed Shuttle SSD.

G-Drive Mobile Pro SSD

Die G-Drive Mobile Pro SSD (mit einer Kapazität von bis zu 1 TB) bietet Übertragungsraten von 2.800 MB/s. Somit lassen sich 8K-Multi-Stream-Filmmaterial bei voller Bildrate bearbeiten, Projekte schnell rendern und Medieninhalte von bis zu 1 TB in maximal sieben Minuten (bei Modellen mit mindestens 1 TB) direkt vor Ort übertragen. Das Laufwerk besteht aus speziell entwickelten, haltbaren und stoßfesten Komponenten, denen auch ein häufiger Transport nichts anhaben kann. Über einen Thunderbolt-3-Anschluss kann das Filmmaterial sofort und vor Ort mit einer hohen Geschwindigkeit bearbeitet werden, ohne dass ein Stromnetzanschluss nötig ist. Ein Kern aus Aluminium verhindert ein Überhitzen und sorgt für eine gleichmäßig hohe Leistung. Die G-Drive Mobile Pro SSD mit Thunderbolt 3 wird mit einer 5-jährigen Herstellergarantie ausgeliefert und ist ab Sommer 2018 in den Kapazitäten 500 GB (659,95 USD) und 1 TB (1,049,95 USD) in den USA erhältlich.

G-Drive Pro SSD

Das G-Drive Pro SSD (mit einer Kapazität von bis zu 7,68 TB) ist mit der Thunderbolt-3-Technologie ausgestattet und bietet hohe Übertragungsraten von bis zu 2.800 MB/s. Dadurch lässt sich 8K-Multi-Stream-Filmmaterial bei voller Bildrate bearbeiten und es ist möglich, Projekte schnell zu rendern und Medieninhalte von bis zu 1 TB in maximal sieben Minuten (bei Modellen mit mindestens 1 TB) zu übertragen. Über zwei Thunderbolt-3-Anschlüsse lassen sich bis zu fünf weitere Geräte per Reihenschaltung (Daisy Chaining) anschließen. SSDs der Enterprise-Klasse, eine Lebensdauer von 1 DWD (Drive Writes Per Day) und eine 5-jährige Herstellergarantie machen das G-Drive Pro SSD zu einer zuverlässigen und leistungsstarken Desktop-Speicherlösung, auf die sich Kreativteams verlassen können. Das G-Drive Pro SSD mit Thunderbolt 3 ist ab Mai 2018 in diversen Kapazitäten erhältlich.

G-Speed Shuttle SSD

Das G-Speed Shuttle SSD mit bis zu 16 TB SSD-Kapazität und Thunderbolt 3 ist für HD-, 4K-, 8K-, VR- und VFX-Multi-Stream-Workflows optimiert. Übertragungsraten von bis zu 2.800 MB/s, Hardware-RAID 0, 1, 5, 10, 50 und die im Lieferumfang enthaltenen acht austauschbaren SSDs mit RAID 5 machen es zur einer idealen Lösung für extrem anspruchsvolle Produktions-Workflows. Das G-Speed Shuttle SSD ist ab diesem Monat in den Kapazitäten 8 TB (5.099 $) und 16 TB (7.599 $) in den USA erhältlich.