Western Digital erweitert SanDisk Portfolio

Ultra Dual Drive Go USB Typ-C: Der Stick ist mit USB-Typ-C- und Typ-A-Geräten kompatibel und bietet Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 400 MB/s. Im doppelseitigen Schwenkdesign ist das Flash-Laufwerk auch unterwegs geschützt. Den Stick gibt es in den Farben Absinthgrün, Lavendel und Navagio Bay mit Kapazitäten von 64 GB bis 256 GB sowie in Schwarz bis zu 1 TB. Die UVP in Deutschland beginnt bei 16,99 € für 64 GB. Alle Farben sind ab sofort im Western Digital Store und bei autorisierten SanDisk-Händlern, E-Tailern und Distributoren erhältlich.