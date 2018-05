Shape: Neue Rig-Lösungen für Sony Alpha 7R III

Shape hat Rig-Lösungen für die Sony α7R III vorgestellt. Kernstück ist dabei der neue Cage, der sich mit weiterem Zubehör individuell an die Bedürfnisse anpassen und bis zu einem Schulterrig mit Mattebox und Follow Focus ausbauen lässt.

Mit dem A73CAGE bietet Shape eine passgenaue Cage-Lösung für die Sony Alpha 7R III: mit zahlreichen 1/4- und 3/8-Zoll-Gewinden, um etwa Licht, ein Mikrofon oder einen externen Rekorder/Monitor zu befestigen. Der Cage ist aus hochwertigsten Materialien in Kanada gefertigt und speziell für die Alpha 7R III entwickelt.

Er passt sich der Kamera nahtlos an und bietet freien Zugriff auf alle Funktionen, Knöpfe und Fächer. Für die Montage ist ein Umbau der Kamera nicht nötig. Zwei Stopper an der Vorderseite des Cages sorgen für einen sicheren Verdrehschutz. Der A73CAGE von Shape ist ab sofort erhältlich.

Darüber hinaus bietet Shape den Cage in fertigen Sets an. Alle Zubehör-Teile sind aber auch einzeln erhältlich, um größtmögliche Individualität zu bieten. Auch in Verwendung mit anderen Kameras und Cages.

Der A73ATH Top-Handle ist ein ergonomisch designter Handgriff, der ausreichend Montageraum für die Sony XLR-K2M Audio Unit lässt. Der Griff kann dank der patentierten Shape Push-Button-Technologie um 360° gedreht werden. Für höheren Komfort verfügt er an der Unterseite über eine Grifffläche aus kanadischem Ahornholz. Der A73ATH ist ab sofort einzeln oder im Set mit dem Cage erhältlich.

Die Set-Variante A73ROD besteht aus dem A73CAGE und dem A73ATH, einer höhenverstellbaren Halterung für Metabones-Adapter sowie einer Rod-Aufnahme für 15mm Support-Rohre und ein Schnellwechselsystem für Stative. Somit kann schnell zwischen Handheld- und Stativ-Betrieb gewechselt werden.

Der A73CAGE verfügt über eine Aufnahme für die seitlichen Handgriffe aus Ahornholz L15WH bzw. R15WH. Diese sind mit einem zusätzlich Coldshoe für Zubehörmontage und einer komfortablen Handschlaufe ausgestattet. Im Set ist dies als A73CHH erhältlich.

Mit dem A73SM bzw. A73SM-OF Set bietet Shape auch zwei Schulterrig-Bundles an. Einmal mit einem Schulterversatz zum Einsatz mit dem Kameradisplay sowie ohne Schulterversatz zum Einsatz mit beispielsweise einem externen Monitor/Rekorder.

Auch ein komplettes Kit mit Matte Box MATT44 und einem Follow Focus System FFCLIC ist verfügbar.