IFA-Neuheiten von Western Digital

Western Digital präsentiert während der IFA seine neuesten Produkte. Das Portfolio umfasst neue SanDisk Hochleistungs-Speicherkarten sowie mobile 5TB-Festplatten von WD und WD_Black Game Drives.

SanDisk

Mit der SanDisk Extreme PRO CFexpress Card Type B stellt das Unternehmen seine bisher schnellste Speicherkarte vor, die auf der NVMe-Technologie der nächsten Generation basiert. Mit mehr als der dreifachen Geschwindigkeit der aktuell leistungsstärksten SanDisk-Kartenformate ermöglicht die CFexpress-Karte eine konsistente Aufzeichnung von RAW-6K-Videos, so der Hersteller, und verbessert gleichzeitig die Effizienz von Workflows. Die Karte wird voraussichtlich noch in diesem Jahr verfügbar sein.

Darüber hinaus bringt das Unternehmen mit der 1TB SanDisk Extreme PRO SD UHS-I-Speicherkarte die weltweit schnellste 1TB UHS-I-SD-Karte auf den Markt. Die SD-Karte wird voraussichtlich ab Ende des Monats verfügbar sein. Sie zeichnet sich durch eine hohe Kapazität aus und eignet sich somit insbesondere für die Aufnahme von 4K-UHD-Videos.

Mit dem iXpand Wireless Charger wird auf der IFA das weltweit erste kabellose Zwei-in-Eins-Ladegerät mit automatischer lokaler Backup-Funktion vorgestellt. Das neue Gerät bietet Nutzern die Möglichkeit, ihre Fotos von Qi-fähigen iPhones und Android-Smartphones lokal zu speichern, während dieses gleichzeitig aufgeladen wird.

Für Verbraucher, die ihr iPhone schnell mit zusätzlichem Speicherplatz ausstatten und Platz für mehr Fotos und Videos schaffen möchten, führt SanDisk auch das neue iXpand Flash Drive Go ein. Beide Produkte sind ab sofort in ausgewählten Regionen erhältlich.

WD

Die neuen mobilen Laufwerke der My Passport–Serie wurde neu aufgesetzt, um den Bedürfnissen der heutigen Nutzer noch besser gerecht zu werden. Mit bis zu 5 TB und dem bisher schlanksten Formfaktor bietet WD den Verbrauchern mehr Kapazität, um wertvolle Fotos, Videos und Dokumente überall hin mitzunehmen und aufzubewahren. Die neue My Passport und My Passport for Mac verfügen über eine ansprechende neue Farbpalette, ein schlankes Design und bieten eine dreijährige Garantie.

WD_Black

Die WD_Black-Produkte richten sich an Spieler, die mehr Speicherkapazität beim Gamen mit PC oder Konsole benötigen. Unter den fünf neu vorgestellten Gaming-Lösungen befindet sich u. a. die leistungsstarke WD_Black P50 Game Drive SSD, die über eine SuperSpeed-USB-Schnittstelle (20Gb/s) verfügt. Sie wird voraussichtlich noch in diesem Jahr erhältlich sein.

Darüber hinaus gibt es zwei Xbox-lizenzierte Laufwerke: das WD_Black P10 Game Drive für Xbox One (ab sofort erhältlich) und das WD_Black D10 Game Drive für Xbox One (voraussichtlich Ende dieses Monats verfügbar).