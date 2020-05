Infrastruktur zur Fernüberwachung von Signalen

Seit mehreren Wochen gehören Fernabnahmen von Lawo-Systemen, aber auch Schulungen und Vorführungen zum Remote-Portfolio von Lawo. Nun lieferte das Unternehmen eine Lösung für die Fernüberwachung von Signalen an Caracol TV.

Ungewohnte Zeiten, wie sie die Broadcast-Community seit Monaten erlebt, erfordern zeitgemäße Lösungen. Lawo bietet seinen Kunden technische Lösungen für innovative Workflows, mit denen sie ihren Betrieb trotz der Corona-Einschränkungen mit Remote-Lösungen und Online-Kommunikationssoftware aufrechterhalten können.

Caracol, ein privates Medienunternehmen in Kolumbien mit Sitz in Bogotá, erwarb unlängst ein mc²56-Mischpult mit 48 Fadern und ein Dallis-Frame für sein Nachrichtenstudio, ein weiteres mc²56 für seinen neuen Ü-Wagen und ein mc²36-Pult für sein Studio 10.

Aktuell erfordern Caracols Covid-19-Sicherheitsvorschriften, dass die Techniker wichtige Audiosignale von zu Hause aus überwachen und messen können. Also kontaktierten die zuständigen Ingenieure Lawo, um schnell eine praktikable Lösung zu finden. So kam es, dass Lawos Projektingenieur Daniel Egea Ende April in einer Demo-Session den Caracol-Ingenieuren Remote-Überwachungslösungen vorstellte. Die Schulung umfasste zwei mögliche Verfahren, bei denen die Lawo AoIP-Stream-Monitor-Software und als Alternative die Relay VPB-Software (eigene Schreibweise: RƎLAY) zur Anwendung kamen. Beide Lösungen verwenden Ravenna/AES67-Verbindungen zur Überwachung der mc²-Pulte.

Da beide Ansätze Caracols Erwartungen erfüllten, werden die Softwarepakete jetzt für Langzeittests konfiguriert und demnächst fester Bestandteil der Studioinstallation.

»Die Frage an uns war, wie die Ingenieure die Audiosignale sowohl abhören als auch messen können, wenn sie nicht vor Ort sind«, sagt Egea.

Hierfür wurde eine Infrastruktur aufgebaut, über die der mc²-Mischpultkern Audiosignale an einen Computer vor Ort liefert. »Die Audiosignale werden über die Ravenna-Karte im Core zum Streaming-Netzwerk übertragen und mittels eines PCs mit AoIP Stream Monitor- oder RƎLAY VPB-Software aus dem Netzwerk gesammelt. Durch den Zugriff auf diesen Computer über TeamViewer oder Remote Desktop und einer zweiten Netzwerkkarte können die Caracol-Ingenieure die wichtigsten Signale bequem von zu Hause aus überwachen. Dieser Aufbau bietet eine sehr flexible Überwachung und verfügt über einfache, intuitive GUIs, um schnell eine geeignete Übersicht anzuzeigen.«

Nicht nur Weltmeisterschaften und andere Großveranstaltungen können mit Lawo-Lösungen mittels Remote-Produktion übertragen werden – sie eignen sich gleichermaßen für kundenorientierte Dienstleistungen,« so Jesús Lozano, CEO von Videoelec, Lawos Partner in Kolumbien.

»Die Corona-Pandemie hat die Weiterentwicklung von Remote-Infrastrukturen bestimmt weiter vorangetrieben, aber Lawo legt seit Jahren großen Wert auf die Entwicklung von Produkten und Lösungen für Remote-Anwendungen«, so Lozano. »Man kann sie nicht nur für Produktionen, sondern auch unter den widrigen Umständen einer Pandemie nutzen, um Projekt- und Lieferpläne einzuhalten und es den Kunden zu ermöglichen, auf Sendung zu bleiben und Produktionen zu fahren.«

Camilo Peñuela, Audiomanager bei Caracol TV, ist sehr zufrieden mit der Lösung von Lawo für die neuen Anforderungen. »Wir können erhebliche Kosten sparen – und verfügen über ein anwenderfreundliches und zuverlässiges Remote-Tool, mit dem wir unseren Ton jederzeit unter Kontrolle haben. Wir können nicht nur unsere Audioqualitätsstandards erfüllen, sondern auch in Sekundenschnelle auf unser Audionetzwerk zugreifen, um den Status jedes Streams zu überwachen. Dies ist ein weiterer Grund, warum Lawo ein ausgezeichneter Partner für uns ist.«