Für lau: Maxon-One-Abonnement für Studenten

Gegen eine geringe Bearbeitungsgebühr haben Studenten Zugang zu den Maxon-Tools für 3D-Animation, GPU-Rendering, VFX, Motion Design und Compositing.

»Maxon One den Studenten zu extrem niedrigen Kosten zur Verfügung zu stellen, war ein Hauptziel», sagte David McGavran, CEO von Maxon. »Durch die Zusammenarbeit mit Kivuto sind wir in der Lage, diesen Prozess erschwinglicher und einfacher denn je zu gestalten. Jetzt haben die Studenten sofortigen Zugang zu unseren professionellen 3D-, VFX-, Motion Graphics- und Compositing-Tools, so dass sie sich angemessen auf ihre Zukunft in der Postproduktion vorbereiten können.«

Maxon One beinhaltet die folgenden Software-Pakete:

Cinema 4D: Cinema 4D ist leicht zu erlernen und extrem leistungsstark, so Maxon. Es eignet sich für alle 3D-Künstler, die schnell und problemlos eindrucksvolle Ergebnisse erzielen möchten. Die Software spricht sowohl Anfänger wie auch erfahrene Profis an. Die Zuverlässigkeit von Cinema 4D macht es zu einer perfekten Anwendung für anspruchsvolle, schnelle 3D-Produktionen, sagt Maxon.

Redshift (für C4D): Redshift ist der weltweit erste vollständig GPU-beschleunigte, verzerrungsfreie Renderer, der für die speziellen Anforderungen des modernen High-End-Produktionsrenderings in C4D entwickelt wurde. Redshift ist auf die Unterstützung von Einzelpersonen und Studios jeder Größe zugeschnitten und bietet eine Reihe leistungsstarker Funktionen. Redshift unterstützt komplexe Funktionen, die für das Rendern in Produktionsqualität erforderlich sind und bietet die Qualität eines CPU-Renderers, jedoch mit GPU-Rendering-Geschwindigkeiten.

Red Giant Complete: Dieses Paket umfasst die gesamte Palette der Red Giant Tools für Editing, VFX und Motion Design, also Universe, Trapcode Suite, Magic Bullet Suite und VFX Suite. Ganz gleich, ob Kunden mit 3D-Partikelsystemen, Farbkorrektur und Filmlooks, Green Screen und Compositing oder Videoeffekten arbeiten – dieses Set an Werkzeugen bietet nahezu alles, was man für einen Postproduktions-Workflow benötigt.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

Qualifizierte Dozenten und Studenten können eine sechsmonatige, erneuerbare Lizenz von Maxon One für eine geringe Bearbeitungsgebühr von 2,99/€2,75 $ erwerben (die Preise variieren je nach Region/Währung/Umsatzsteuer). Die Maxon One Ausbildungslizenz ist ab sofort über OnTheHub von Kivuto erhältlich.