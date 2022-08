HFF-Filme bei Studenten-Oscars nominiert

Zwei Filme von HFF-Studenten und -Absolventen unter den Finalisten für die Studenten-Oscars 2022.

Zwei HFF-Kurzfilme sind unter den Finalists in der Kategorie Narrative für die diesjährigen Student Academy Awards: Almost Home und Rooms (dt. Titel Eigenheim) aus der HFF-Abteilung Spielfilm-Regie (Leitung Prof. Julia von Heinz & Prof. Marcus H. Rosenmüller) sind eine Teamleistung. Insgesamt sind noch sieben studentische Kurzfilme aus aller Welt unter den diesjährigen Finalists. Die Preisträger werden voraussichtlich Ende September bekanntgegeben. In der Kategorie Narrative werden insgesamt drei Gewinner (Gold, Silber & Bronze Medalists) gekürt.

Almost Home | HFF-Abschlussfilm

HFF-Team: Nils Keller (Regie), Georg Nikolaus (Kamera), Philip Hofmann, Jonas Lembeck, Robert Richarz, Carolina Oswald (Produktion mit lehof Media)

Partner: Bayerischer Rundfunk, FilmFernsehFonds Bayern, Arri Production Award

Inhalt: Als sie kurz vor ihrer Ankunft auf der Erde vom Ausbruch eines hochansteckenden Virus erfahren, ringen Weltraumforscherin Nico und ihr pubertierender Sohn Jakob um die Entscheidung, zu landen oder auf unbestimmte Zeit in den Weltraum zurückzukehren. Vor dem Hintergrund einer auf der Erde wütenden Pandemie und der Mutter-Sohn-Isolation im Raumschiff entwickelt sich mit der Figur Jakob ein Coming-of-Age-Konflikt. Denn Jakob hat seine Mutter nur auf die 2-jährige Mars-Reise begleitet, um mit Hilfe starker Medikamente seine Rheuma-Erkrankung zu kurieren, die ihn verbunden mit starken Schmerzen an den Rollstuhl gefesselt hat. Mittlerweile hat Jakob aber erstaunliche Fortschritte gemacht und kann es kaum erwarten, wieder auf die Erde zurückzukehren, um seine Freunde und seinen Vater wiederzusehen – er will die Isolation hinter sich lassen und leben. Doch auf der Erde ist ein Leben, wie er es sich für seine Rückkehr erträumt hat, nicht mehr möglich.

Eigenheim (Rooms) | HFF-Übungsfilm im Rahmen des Studiums

HFF-Team: Welf Reinhart (Regie), Tünde Sautier (Drehbuch), Matthias Kofahl (Kamera), Louis Merki (Produktion mit Merki und Reinhart Film GbR), Giorgia Germeno (Produktionsleitung)

In Zusammenarbeit mit Bayerischer Rundfunk (Redaktion HFF-Alumna Natalie Lambsdorff)

Inhalt: Das Seniorenpaar Monika und Werner Baland lebt in einer kleinen Dreizimmerwohnung am Stadtrand. Eines Tages wird ihnen von ihrer neuen Vermieterin eine Eigenbedarfskündigung überreicht. Die junge Mutter möchte selbst mit ihrer Familie einziehen. Doch die Wohnungssuche stellt sich für das Seniorenpaar als außerordentlich schwierig dar. Als dann noch die Gerichtsvollzieherin vor der Tür steht, bleiben dem Ehepaar nur noch ein paar Wochen Zeit, um eine neue Wohnung zu finden und der Zwangsräumung zu entgehen. Während Monika mit allen Mitteln um eine Wohnung kämpft, sieht Werner zunehmend seine Würde als Mensch bedroht. Dadurch steht für das Paar nicht nur sein Zuhause, sondern auch die Beziehung auf dem Spiel.