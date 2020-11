Adobe: Media Replacement in Motion Graphics Templates

Adobe führt Quick Export in Premiere und Media Replacement in Motion Graphics Templates ein.

Zu den neuen Funktionen der Creative Cloud gehören Quick Export in Premiere Pro, eine bessere Performance im Zusammenspiel mit AMD APUs sowie die Unterstützung weiterer Sprachen in Premiere Rush.

Aktuell findet sich zudem eine Funktion im Betatest, die auf großes Interesse stoßen dürfte. Die Media Replacement-Funktion in Motion Graphics Templates macht Grafik-Workflows zwischen After Effects und Premiere Pro flexibler. Zudem liefert die KI-gestützte Content Aware Fill-Funktion bei wechselnden Lichtverhältnissen jetzt noch bessere Ergebnisse.

Der Quick Export für Premiere Pro macht Workflows dank direktem Zugriff auf häufig verwendete Exporteinstellungen effizienter. Jetzt ist es möglich, den H.264-Export aus einer kurzen Liste von H.264-Voreinstellungen zu wählen.

Optimierungen für AMD-APUs sorgen dank verbesserter Speichernutzung für eine bis zu 4-mal schnellere Darstellung und eine flüssigere Wiedergabe von 4K-Sequenzen. Wer Systeme mit AMD Ryzen Mobil- und Desktop-Prozessoren mit Radeon nutzt, wird die Verbesserung sofort spüren.

In Premiere Rush seht ihr jetzt zudem Miniaturansichten für jeden Audiotrack in der integrierten Bibliothek lizenzfreier Sounds – so behaltet ihr jederzeit den vollen Überblick. Und das ist noch nicht alles: Premiere Rush unterstützt mit Niederländisch, Polnisch, Schwedisch, Türkisch und traditionellem Chinesisch jetzt noch mehr Sprachen. Insgesamt gibt es Rush jetzt in 15 Sprachen. Die Updates erscheinen demnächst in Premiere Rush.

Medien in Motion Graphics Templates zu ersetzen eröffnet neue Möglichkeiten für Grafik-Workflows in After Effects und Premiere Pro. Wenn man nun Motion Graphics-Templates in After Effects erstellt, lassen sich Medien innerhalb der Templates als austauschbar markieren. In Premiere Pro ist es dann möglich, neue Grafiken, beispielsweise ein Firmenlogo oder ein neues Video per Drag & Drop aufs Template zu ziehen und sofort anzupassen.







Die Content Aware Fill-Funktion in After Effects läuft jetzt noch schneller. Das funktioniert, weil beim Ausschneiden von Objekten aus einer Szene Änderungen in der Beleuchtung präzise erkannt und angepasst werden können. So muss das Ergebnis weniger stark bereinigt werden. Weil die Größe der ausgegebenen Datei deutlich reduziert wird, ist weniger Platz auf der Festplatte notwendig.

Verfügbarkeit

Quick Export in Premiere Pro, Optimierungen für AMD APUs sowie die erweiterte Sprachunterstützung in Premiere Rush sind in den neuesten Updates verfügbar.

Das Media Replacement in Motion Graphics-Templates ist in den Public Betas von After Effects und Premiere Pro enthalten und muss gesondert aktiviert werden. Bessere Ergebnisse mit Content-Aware Fill ist in der Beta-Version von After Effects enthalten.