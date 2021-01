Automatisierter Highlight-Schnitt in VidiNet

Arvato Systems integriert automatisierten Highlight-Schnitt in die cloud-basierte Medien-Service-Plattform VidiNet.

Im Zuge der aktuellen Weiterentwicklung von VidiNet, einem cloud-basierten Medien-Service von Arvato Systems, hat der Hersteller neue Möglichkeiten geschaffen. Mit zwei leistungsstarken, KI-gestützten Funktionen können Inhalte rasch für Social-Media-Kanäle optimiert und an mobile Endgeräte angepasst werden: ein Tool für automatisierten Highlight-Schnitt und eines für die intelligente Umwandlung von 16:9-Inhalten in Hochkantvideos.

Beides kann die Workflows innerhalb einer Digital Supply Chains massiv beschleunigen und den Content-Anbietern das Leben wesentlich leichter machen. Basis der neuen Funktionen sind Softwares, die der Vidispine-Partner Nablet entwickelt hat: Shrynk und Heightscreen. Beide Softwares bietet die in Aachen beheimatete Software- und Transcoding-Schmiede Nablet im B-to-B-Bereich an, Software von Nablet wird in zahlreiche Lösungen anderer Hersteller integriert — und nun sind Shrynk und Heightscreen auch innerhalb von VidiNet verfügbar.

Nablet-Softwares

Shrynk »schrumpft« Sportinhalte mit Hilfe von KI und erstellt automatisch eine Schnittliste (EDL) oder einen fertigen Clip vorgegebener Länge mit Highlights eines gesamten Events. Dadurch werden Bearbeitungszeiten drastisch reduziert und der Arbeitsaufwand auf Seiten der Content-Anbieter verringert. Highlights oder Content für soziale Medien lassen sich so rasch produzieren.

Shrynk ist also letztlich ein automatischer Highlight-Generator. Die KI analysiert den Inhalt und erzeugt einen Clip, der nur die interessantesten Teile zeigt. Zum Beispiel kann Shrynk ein ganzes Fußballspiel zu einem kurzen Clip zusammenfassen, der nur die Tore und die intensivsten Action-Szenen enthält.

Die KI-Routinen wurden bislang auf fünf verschiedene Sportarten trainiert – Fußball, Eishockey, Basketball, Handball und Motorsport. So kann Shrynk wichtige Szenen erkennen, zum Beispiel den Torwart, der einen Freistoß hält, oder einen verpassten 3-Punkte-Wurf beim Basketball.

Shrynk verwendet drei verschiedene Technologien, um automatische Highlight-Videos zu generieren:

Ein auf einem neuronalen Netzwerk basierender KI-Bildprozessor, um Szenen in Abhängigkeit von ihrem Interessenfaktor zu bewerten.

Einen intelligenten Rendering-Engine zur Erstellung des Highlight-Videos ohne erneute Kodierung.

Optionale Heightscreen-Formatkonvertierung für die Umwandlung von Quer- in Hochformat-Videos.

Diese Technologie ist ideal für Fernsehsender und andere Inhaltsersteller, da sie den mühsamen Prozess der Bearbeitung von Highlights automatisiert. Sie ermöglicht es auch App-Erstellern, den Nutzern zu helfen, der Inhaltsflut zu entkommen, indem sie die Highlights des vergangenen Wochenendes oder eine Zusammenfassung der neuesten Nachrichten erhalten.

Heightscreen ist auch ohne Shrynk ein wichtiges Tool für das Erstellen von Videoinhalten für Social-Media-Kanäle. Mit Hilfe von KI ermittelt diese Software automatisch interessante Bereiche in dem im Standard-Querfomat aufgenommenem Broadcast-Content und generiert jeweils Versionen in verschiedenen Formaten wie Hochformat 9:16, quadratisch 1:1, Breitwand oder 3:2. Dadurch reduziert sich merklich der manuelle Aufwand für das schnelle Vorbereiten von Inhalten für die sozialen Netzwerke, wo Content im Hochformat viel weiter verbreitet und beliebter ist.

Shrynk und Heightscreen in der Cloud

Sowohl Shrynk als auch Heightscreen sind heute schon optional für neue und bestehende VidiNet-Abonnenten verfügbar. Nablet ist ein Entwickler aus Deutschland mit einer starken Erfolgsbilanz in der Medien- und Broadcast-Branche. Die Codecs des Unternehmens werden bei vielen marktführenden Transcodern eingesetzt, darunter der aktuelle VidiCoder von Arvato Systems.

»Wir freuen uns sehr, die neuen Funktionen unseres Entwicklungspartners Nablet als Optionen in Vidispine zu integrieren«, so Stefan Eckardt, Head of Platform Success im Vidispine-Team von Arvato Systems. »KI-basierte Tools revolutionieren viele verschiedene Aspekte der Digital Supply Chain. Für die schnellen Bearbeitungszeiten, die in vielen Arbeitsbereichen der Sportübertragung gefordert sind, eignet sich die Lösung besonders gut, sowohl für bestehende Anwendungsfälle in diesem Markt als auch für das Erschließen neuer Möglichkeiten der Monetarisierung.«

»VidiNet bietet eine solide Grundlage für die komplette Content-Lieferkette«, sagt Muzaffer Beygrici, Mitbegründer und Geschäftsführer von Nablet.

»VidiNet-Kunden setzen auf innovative, zuverlässige Lösungen, die ihnen dabei helfen, ihre täglichen Herausforderungen zu meistern. Wir freuen uns, dass unsere in Shrynk und Heightscreen eingesetzten KI-Technologien Workflows durch das Automatisieren zeitraubender Aufgaben beschleunigen können.«