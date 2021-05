Blackmagic senkt Preise für Mischer

Blackmagic senkt die Preise von Atem Mini Pro und Atem Mini Pro ISO um 100 USD.

Die Preissenkung um 100 USD für beide Modelle soll Liveproduktionen für all diejenigen möglich machen, die einen Streaming-Fernsehsender für Übertragungen an eine weltweite Zuschauerschaft einrichten möchten. Da Aufzeichnung, Streaming und Multiview-Monitoring in die Atem Mini Pro Modelle integriert sind, dienen sie Nutzern als bestmögliche Lösung, um hochwertige Multicam-Liveproduktionen zu erstellen und weltweit an Plattformen wie YouTube, Facebook, Twitch TV und andere zu streamen.

Der Atem Mini Pro und der Atem Mini Pro ISO sind jetzt ab 495 USD bei Blackmagic Design Fachhändlern weltweit erhältlich.

Atem Mini Mischer ermöglichen Mehrkameraproduktionen zum Livestreamen auf YouTube oder über Skype oder Zoom. Mit einem angeschlossenen Atem Mini kann man live zwischen vier hochwertigen Videokameraquellen mit Bildern in hoher Qualität wechseln. Man kann auch Spielekonsolen oder für PowerPoint-Präsentationen einen Computer anschließen. Der mischerinterne DVE-Prozessor ermöglicht die Gestaltung spannender Bild-im-Bild-Effekte, bspw. für Kommentar.

Zudem sind zahlreiche Videoeffekte verfügbar. Alle Atem Mini Modelle verfügen über einen USB-Port, der wie eine Webcam funktioniert und die Verwendung beliebiger Streamingsoftware ermöglicht. Mit dem Atem Mini Pro Modell kann zusätzlich per Ethernet live gestreamt und auf USB-Laufwerke aufgezeichnet werden. Für Beamer gibt es auch einen HDMI-Ausgang. An die Mikrofoneingänge kann man hochqualitative Tisch- und Ansteckmikrofone für Interviews und Präsentationen anschließen.

