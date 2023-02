Blackmagic: Neue Mischer, neue Studiokamera und mehr

Es gibt nicht viele Unternehmen in der Größe von Blackmagic Design, deren CEO selbst noch Demos der neuesten Produkte seines Unternehmens kompetent vorführen und zeigen kann — schon gar nicht, wenn es sich um Kameras, Bildmischer oder Postproduction-Software handelt. Petty kann das und er macht es regelmäßig. So zeigte er in einem Live-Streaming die neuesten Produkte von Blackmagic (D-Vertrieb: New Media AV).

Das sind zwei neue Modelle der Bildmischer-Familie Atem von Blackmagic, eine neue Studiokamera und ein Mikrofonkonverter — wie üblich bei Blackmagic zu echten Kampfpreisen.

Weitere Infos zu den neuen Produkten finden Sie auf den folgenden Seiten. Die Demo von Grant Petty können Sie hier sehen:

Seite 1: Einleitung

Seite 2: Bildmischer Atem HD8

Seite 3: Studio Camera 6K Pro

Seite 4: Atem Microphone Converter