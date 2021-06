Lindy: HDMI-2.1-Kabel in »Ultra High Speed«

HDMI 2.1 ist für AV-Datenströme bis 48 Gbps spezifiziert. Lindy bietet die passenden »Ultra High Speed«-Kabel an.

Seit Jahren wachsen die Auflösungen im AV-Bereich mit immer höheren Bandbreiten-Anforderungen an Grafikkarten, Spielekonsolen und Displays. Aber auch die Kabel müssen die wachsenden Anforderungen verkraften. Das HDMI-Konsortium hat hierfür den neuen HDMI-Kabel-Standard »Ultra High Speed« eingeführt. Während HDMI 1.4 mit gut 10 und HDMI 2.0 mit 18 Gbps auskam, verlangt HDMI 2.1 jetzt AV-Datenströme mit bis zu 48 Gbps.

»8K steht in den Startlöchern und die ersten Displays sind bereits im Markt verfügbar«, erläutert Axel Kerber, Global Brand & Marketing bei Lindy. »Auch Spielekonsolen, die solche Auflösungen bedienen können, werden in Kürze folgen. Hier müssen nicht zuletzt auch die Kabel und Steckverbinder als primäre Übertragungsmedien mitwachsen. Aber Achtung: nicht überall, wo HDMI 2.1. draufsteht, ist auch HDMI 2.1 drin. Wichtig ist dabei allein die Angabe ‚HDMI Ultra High Speed‘. Nur so kann gewährleistet werden, dass einige bestehende und viele zukünftige AV-Ziele auch Daten mit 48 Gbps erhalten.«

8K und mehr

Die neuen »Ultra High Speed«-Kabel bietet Lindy als Teil der »Lindy Gold Line« an: Sie bieten 15 μm Goldbeschichtung der Pins und Steckerhülsen, das sorgt für Korrosionsbeständigkeit und dauerhaft zuverlässige Steckverbindungen, so der Hersteller. Ebenfalls mit 3 μm goldbeschichtet, sind die Steckverbinder-Gehäuse und sorgen so für eine auffallende und ansprechende Optik. OFC (sauerstofffreies Kupfer) wird als Leiterwerkstoff für die paarweise geschirmten und verdrillten Signalleitungen verwendet. Die Kabel sind dreifach geschirmt mit je einem Einzelschirm pro Leiterpaar (Paare in Metallfolie) und zwei Gesamtschirmen (Folie und Geflecht), so dass sie auch in RF- und EMC-problematischen Umgebungen zuverlässig funktionieren, so Lindy.

Die neuen Lindy-Kabel können Auflösungen bis 7.680 x 4.320 (8K) bei 60Hz unkomprimiert und bis 10K durch Kompression mit DSC ohne Probleme übertragen.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen HDMI-2.1-Kabel von Lindy in »Ultra High Speed«-Spezifikation bietet der Hersteller in Längen von 1, 2, 3 und 5 m ab sofort an. Die Preise rangieren von ca. 40 bis 80 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer, wobei die Straßenpreise durchaus auch darunter liegen können.

