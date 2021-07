Ateme unterstützt nativ Dolby Vision und Atmos

Als erster Live-Transcoder auf dem Markt unterstützt Titan von Ateme Dolby Vision und Dolby Atmos.

Die Titan-Live-Lösung von Ateme unterstützt nun die Dolby-Vision-Technologie in puncto HDR und Dolby Atmos in puncto immersive Audio. Damit können Content-Anbieter und -Distributoren den Zuschauern ein mehr Seh- und Audioerlebnis anbieten.

Durch die Unterstützung von Dolby Vision und Dolby Atmos können die Kunden von Ateme von reduzierten Kosten und einer geringeren Komplexität bei Produktion und Vertrieb profitieren.

Die Integration bietet auch mehr Flexibilität bei der Bereitstellung, da sie cloud-kompatibel ist. Sie unterstützt sowohl Dolby AC-4 genauso wie die Dolby-Übertragungsformate wie Dolby Digital Plus für maximale Interoperabilität der Player bei der Bereitstellung von Dolby-Atmos-Inhalten. Möglich wurde das durch die langjährige Partnerschaft zwischen Ateme und Dolby, so die Unternehmen: Gemeinsam hatten sie in den letzten Jahren unter anderem schon bei zahlreichen großen Tennisturnieren und Fußballspielen eng kooperiert.

Jean-Christophe Morizur, Senior Director of Pro Products & Solutions, Dolby Laboratories, kommentiert: »Die Integration von Dolby Vision, Dolby Atmos und unseren Dolby-Audiocodec-Technologien in Ateme Titan macht diese Lösung zu einem One-Stop-Shop, der die nahtlose Übertragung von Live-Events in Dolby ermöglicht. Dies gibt Betreibern — zu denen etwa führende Sportsender oder Streaming-Anbieter gehören —, die Möglichkeit, ihren Zuschauern eindrucksvolle Seh- und Hörerlebnisse zu bieten, indem sie die bewährten und effizienten Toolsets von Dolby und Ateme nutzen.«

Thomas Burnichon, VP, Innovation Strategy von Ateme, sagte: »Bei unserer Partnerschaft mit Dolby geht es um Innovation, mit dem Ziel, die Qualität des Erlebnisses für den Endnutzer zu verbessern — aber genauso wichtig ist, dass diese Integration nun den Einsatz dieser Technologien wirklich einfach und kostengünstig macht.«