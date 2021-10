Videokabel mit garantierter 12G-Qualität

Klotz bietet 12G-Videokabel mit Garantie und individuellem Messprotokoll an.

Aus eigenen Recherchen des Kabelherstellers Klotz weiß das Unternehmen, dass die Angaben in Datenblättern oft nicht auf fundierten Messungen beruhen, sondern lediglich nur aus Hochrechnungen bestehen — das könnte man als »branchenüblich« bezeichnen.

Als ISO-9001-zertifiziertes Unternehmen wollte sich Klotz aber mit dieser Situation nicht länger abfinden und beschloss deshalb, in neue Messtechnik zu investieren, die von Anfang an voll in den Produktionsprozess integriert ist.

Das Ergebnis: Auf Wunsch erhalten die Kunden von Klotz nun zusammen mit Ihrem Klotz 12G Videokabel ein individuelles Messprotokoll, das die elektrischen Parameter bestätigt.

Der Weg zu diesem Ziel war durchaus steinig, erklärt Klotz, kann nun aber eine Garantie für die Leistungsfähigkeit der eigenen 12G-Kabel abgeben.

Der steinige Weg

Die erste Hürde: Die marktüblichen Messgeräte für 50-Ohm-Technik sind für die im Broadcast-bereich eingesetzten 75-Ohm-Systeme nur bedingt geeignet. Es galt also ein Messgerät zu finden, das für 75-Ohm-Videokabel geeignet ist und sich reibungslos in die Serienfertigung integrieren ließ. Zudem sollte ein kalibrierter Messaufbau einfach und effizient realisierbar sein, um einer Verfälschung der Messergebnisse vorzubeugen. Mathematische Hochrechnungen sollten dabei vermieden werden, erläutert der Hersteller.

Außerdem wollte Klotz das gesamte Frequenzspektrum für UHD-12G-Signale abbilden. Verlässliche Ergebnisse sind bei digitalen Signalen bei Messungen bis zur dritten Harmonischen als vernünftiger Kompromiss zu erwarten, was bei 12G/4K Signalen 18 GHz nach SMPTE ST 2082-1 entspricht. Als Messergebnisse müssen alle essenziellen Parameter wie Kontinuität des Wellenwiederstandes, die daraus resultierenden Rückflussdämpfungen sowie die lineare frequenzabhängige Dämpfung abgebildet werden können.

Als Lösung dieser Anforderungen ergab sich nach entsprechenden Recherchen, eine vektorielle Netzwerkanalyse, führt Klotz aus. Da Netzwerkanalysatoren die das bieten, aber nur in 50 Ohm zur Verfügung stehen, musste eine Transformation des Wellenwiederstandes an den Eingängen erfolgen, was die Frage aufwarf, ob entsprechende hochwertige und messtechnisch geeignete Komponenten am Markt überhaupt verfügbar sind.

In enger Zusammenarbeit mit Rohde & Schwarz konnte Klotz schließlich ein Messverfahren entwickeln, das eine exakte Kalibrierung auf 75 Ohm am adaptierten Messport ermöglicht. Für Klotz erwies sich ein Netzwerkanalysator der ZNB-Serie mit hochpräzisen Messleitungen und Adaptern als ideale Lösung.

Außerdem musste eine Möglichkeit zur Kalibrierung an BNC-Anschlüssen gefunden werden, die üblicherweise in der Videotechnik verwendet werden, führt der Kabelhersteller aus: Zu diesem Zweck wurde eine Lösung mit einem speziell entwickelten, hochpräzisen 75-Ohm-Kalibrierungsset bis 20 GHz gewählt. Mit Hilfe dieser Eigenentwicklung kann das Unternehmen wir nun, bereits in der Produktion integriert, Transmissionsmessungen (attenuation) in beide Richtungen S12 und S21, Reflexionsmessung (Return Loss) S11 und S22 an beiden Enden des Kabels durchführen. Gleichzeitig können nun auch Time Domain Gating Messungen für Impedanz Abweichungen in den Kabeln und an Steckerverbindern über den gesamten Frequenzbereich ermittelt werden.

Die 12G-Videokabel-Serien von Klotz sind erhältlich mit BNCPro Steckverbindern von Damar & Hagen oder mit Neutrik UHD BNC.

Nach Abschluss der 1,5-jährigen Entwicklung hat Klotz Ende September den 12G-Messplatz im Werk in Vilchband in Betrieb nehmen können. Damit bietet das Unternehmen nun seinen Kunden zum einen die hervorragende Klotz-Verarbeitungsqualität in der Videokabelkonfektion, an aber auch die notwendige 12G-Messung, um höchste Betriebssicherheit garantieren zu können.