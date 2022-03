Neues Videokabel von Klotz: robust, dünn, superflexibel

Klotz bietet ein neues 12G-fähiges Videokabel an: Klotz Superflex VDU042L.

Das neue, dünne Videokabel von Klotz misst nur 2,9 mm Außendurchmesser, es ist gleichzeitig superflexibel und robust, mit einem Gewicht von nur 12 g pro m auch sehr leicht — und es kann 12G-Signale gemäß ST 2082 bis zu 20 m Länge übertragen, so der Hersteller.

Das VDU042L eignet sich mit diesen Eigenschaften sehr gut für den mobilen Einsatz direkt am Set und besonders auch im direkten Umfeld von Kamera-Setups. Das Kabel sieht der Hersteller auch als besonders geeignet bei Einsätzen im Zusammenhang mit Remote Heads, Stabilizern, Gimbals, Steadicam-Systeme — im Studio und am Set. Aber nicht nur für mannigfaltige Broadcast-Anwendungen, sondern auch in der Industrie kann das leistungsfähige Kabel verwendet werden.



Klotz Superflex VDU042L besticht laut Hersteller durch eine spezielle Konstruktion: Ein flexibler Litzeninnenleiter aus versilberten, kupferkaschierten Stahldrähten mit physikalisch geschäumtem PE-Dielektrikum und einem sehr dichten, verzinnten Kupfergeflecht mit einer 95%-Abdeckung sichern die exzellenten Übertragungseigenschaften. Den geringen Außendurchmesser von nur 2,9 mm schützt ein robuster PUR-Mantel.

Der Kabelaufbau sorgt für äußerste Robustheit und ist konsequent auf hohe Flexibilität im mobilen Einsatz ausgelegt, so Klotz. Selbst bei extremen Temperaturen zwischen -40°C und +70°C ist demnach ein zuverlässiger Betrieb gewährleistet. Der Außenmantel ist temperaturbeständig, dazu abriebfest, kerbfest und hat eine hohe Weiterreißfestigkeit, und das bei einem Gewicht von nur 12 g pro m. Der Hersteller weist darauf hin, dass REACH, RoHS und EU-Direktiven eingehalten werden.



Konfektioniert werden die Kabel, aufgrund der beschriebenen elektrischen und mechanischen Eigenschaften, mit Steckerverbindern von Damar & Hagen (Serien BNCpro, BNCslim sowie BNCmicro und DIN 1.0/2.3).

Die Kombination der Eigenschaften des VDU042L und der hochwertigen Steckverbinder bietet eine zuverlässige, störungsfreie Übertragung auch in kritischen Situationen, erläutert Klotz. Die Erfüllung der SMPTE-ST-2082-Parameter wird am Ende des Produktionsprozesses direkt im Werk bei jedem einzelnen Kabel überprüft, führt der Hersteller aus.