Steadicam: M-2 Core Kits

Der Hersteller Tiffen bietet sein Kamerastabilisierungssystem Steadicam in neuen Versionen an: M-2 Core Kits.

Der Hersteller nennt die M2-Serie als das am besten integrierte und anpassungsfähigste Steadicam-System aller Zeiten. Und nun ist dieses Kamerastabilisierungssystem mit der Einführung der neuen M-2 Core Kits in einer kostengünstigeren Variante erhältlich: Der Netto-Listenpreis pro Kit beträgt 25.500 US-Dollar.

Die M-2 Core Kits sind laut Hersteller speziell für den Einstieg in die M-Serie konfiguriert und bieten dieselben leichten Komponenten und das modulare Design, das die M-2 erfolgreich gemacht hat. Alle Komponenten und Zubehörteile der M-Serie, einschließlich des aktiven Horizont-Assistenzsystems Steadicam Volt, sind vollständig kompatibel, so dass sich das M-2-System auch an sich ändernde Anforderungen des Operators anpassen kann.

Die beiden Core M-2 Kits haben die gleichen Standardkomponenten, mit der Ausnahme, dass das M2-VLKIT mit V-Lock-Akkus kompatibel ist und das M2-ABKIT für Gold-Mount-Akkus ausgelegt ist. Beide Schlittenversionen enthalten die M-2 Flat Top Stage mit Schwalbenschwanzplatte, den M-2 Gimbal, den 1,58-Zoll-Post, die Monitorhalterung und die Akku-Platte. Die Kits enthalten außerdem den G-50X Iso-Elastic Arm mit der »Lift & Ride«-Steuerung von Steadicam sowie die Zephyr-Weste mit großem Socket Block und die gepolsterte Docking Bracket.

Darüber hinaus lassen sich die M-2 Core Kits leicht um ein Steadicam Volt ergänzen (Netto-Aufpreis: 6.250 US-Dollar). Volt ist ein motorisiertes Assistenzsystem für die Steadicam, es erfasst und korrigiert praktisch jeden Neigungs- oder Rollwinkel und hält die Kamera damit automatisch perfekt in der Horizontlinie — so dass man sich als Operator auf die Bewegung und die Bildkomposition konzentrieren kann.