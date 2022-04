Sony Weitwinkel-Power-Zoom-Objektiv für E-Mount

Sony präsentiert mit dem FE PZ 16-35 mm F4 G ein leichtes Vollformat-Weitwinkelobjektiv mit Power-Zoom und konstanter F4-Blende.

Sony hat das neue Weitwinkel-Power-Zoom-Objektiv FE PZ 16-35 mm F4 G (Modell SELP1635G) vorgestellt, das mit hoher Bildqualität, überzeugendem Autofokus und guter Bedienbarkeit überzeugen will. Mit der Einführung dieses Modells umfasst das E-Mount-Sortiment von Sony jetzt 66 Objektive.

Das kompakte neue Sony-Objektiv bietet vielseitige Steuerungsfunktionen. Der Hersteller weist besonders auf hohe AF-Leistung und den leitungsfähigen Power-Zoom hin. Dank seiner kleinen Bauform passt es perfekt zu kompakten Systemkameras, so Sony. Die Gesamtlänge des Objektivs bleibt beim Fokussieren und Zoomen konstant. Das FE PZ 16-35 mm F4 G eignet sich aus Sicht des Herstellers für die verschiedensten Anwendungen, von Vlogging und Filmproduktionen bis hin zu ferngesteuerten Aufnahmen und Landschaftsfotografie.

»Es gibt einen wachsenden Bedarf an ‚hybriden‘ Produkten, die sowohl für Fotos als auch für Videos einsetzbar sind, während zugleich die Nachfrage nach hochwertigen Inhalten weiter steigt, insbesondere auch im Internet«, so Yann Salmon Legagneur, Director of Product Marketing, Digital Imaging, Sony Europe. »Das FE PZ 16-35 mm F4 G ist perfekt auf die Bedürfnisse anspruchsvoller Anwender zugeschnitten und räumt als weltweit leichtestes Weitwinkel-Power-Zoom-Objektiv mit konstanter F4-Blende alle Hindernisse aus, die die Kreativität hemmen können.«

Fortschrittliche Bildqualität

Das FE PZ 16-35 mm F4 G besticht nach Einschätzungh von Sony durch eine außergewöhnliche Kombination aus Auflösung und Bokeh in einem kompakten Objektiv. Der optische Aufbau umfasst zwei AA (Advanced Aspherical)-Elemente, ein asphärisches Standardelement, ein Super ED (Extra-low Dispersion)- und ein ED-Glaselement sowie ein asphärisches ED-Element. Sphärische und chromatische Aberrationen werden gleichzeitig korrigiert, was eine hervorragende optische Leistung im gesamten Bild und dem 16-35-Millimeter-Zoombereich gewährleistet, betont Sony. Der Einsatz von AA-Elementen in einem fortschrittlichen optischen Design sorgt zudem für eine gute Nahaufnahmeleistung über den gesamten Zoombereich – der Mindestfokussierabstand beträgt 0,28 m bei 16 mm und 0,24 m bei 35 mm, mit einer maximalen 0,23-fachen Vergrößerung. Darüber hinaus unterdrückt die optimierte Beschichtung wirksam unerwünschte Lichtreflexionen und Geistereffekte und ermöglicht dadurch klare und scharfe Bilder.

Die zirkulare Blende und die sorgfältig gesteuerte sphärische Aberration wirken zusammen, um ein sanftes, sattes Vollformat-Bokeh zu erzeugen, das für ein Maximum an Atmosphäre und visueller Wirkung sorgt.

Leistungsstarker AF

Als erstes Alpha-Objektiv nutzt das FE PZ 16-35 mm F4 G sechs XD (Extreme Dynamic)-Linearmotoren von Sony sowohl für den Fokus- als auch den Zoomantrieb. Mit seinem reaktionsschnellen, flüssigen und leisen Betrieb schenkt dieses System den Nutzern neue kreative Freiheit. Kombiniert mit der Flaggschiffkamera Alpha 1 von Sony gewährleistet das Objektiv stets eine präzise Fokussierung und unterstützt dabei Serienaufnahmen mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde.

Besonders kritisch ist die Fokussierung bei Zeitlupen-, 4K- oder 8K-Aufnahmen. In Kombination mit Kameras der Alpha-Serie3 gewährleistet das FE PZ 16-35 mm F4 G zuverlässiges Fokussieren und ermöglicht es, selbst schnelle Motivbewegungen reibungslos und geräuschlos zu verfolgen. Dank der leistungsstarken XD-Linearmotoren, der optimierten Optik und der reaktionsschnellen Steuerung bietet dieses Modell trotz seiner kompakten Maße eine außerordentlich präzise AF-Leistung.

Bildqualität, Power-Zoom und Steuerung

Sony hat nach eigenen Angaben das Feedback führender Kreativer aufgenommen, um das FE PZ 16-35 mm F4 G speziell auf die Gestaltungs- und Steuerungsmöglichkeiten auszulegen, die dieser Anwenderkreis benötigt. Ausgerüstet mit hochmodernen Objektivtechnologien, minimiert dieses Modell demnach Focus Breathing, Focus Shift und Axis Shift beim Zoomen, um Bilder in höchster Qualität zu gewährleisten. Zudem arbeiten der Fokus, der Zoom und die Blende außerordentlich leise, was Geräusche und Vibrationen, die bei Filmaufnahmen stören könnten, weitestgehend reduziert.

Dank seines neu entwickelten, von XD-Linearmotoren angetriebenen elektronischen Power-Zoom-Systems bietet das FE PZ 16-35 mm F4 G eine optimierte Steuerung mit der Reaktionsschnelligkeit und feinfühligen Regelung eines nicht motorisierten, manuellen Zooms, so Sony. Ein Zoomhebel mit variabler Zoomgeschwindigkeit ermöglicht es, mühelos extrem langsame, konstante Geschwindigkeiten zu realisieren. Der Power-Zoom minimiert Verwacklungen, die bei der Bedienung eines Zoomrings auftreten können. Bei Verwendung mit kompatiblen Kameras können die Nutzer die Drehrichtung des Zoomrings an die jeweiligen Aufnahmebedingungen anpassen.

Ein weiteres Extra ist die Möglichkeit, Tasten und Regler an kompatiblen Kameras oder Zubehörteilen zur Fernsteuerung des Zooms zu verwenden.

Darüber hinaus sorgt die linear ansprechende manuelle Fokuseinstellung dafür, dass sich der Fokusring beim manuellen Fokussieren feinfühlig betätigen und der Fokus genau und verzögerungsfrei einstellen lässt. Der Blendenring schließlich ermöglicht eine schnelle, direkte und benutzerfreundliche manuelle Blendensteuerung.

Mobilität, Steuerung und Zuverlässigkeit

Das F4-Weitwinkelobjektiv mit Power-Zoom bringt nur 353 Gramm auf die Waage – rund 30 Prozent weniger als das SEL1635Z – und hat einen Filterdurchmesser von 72 mm.







Die Gesamtlänge des Objektivs bleibt — wie schon erwähnt — beim Fokussieren und Zoomen konstant, was für optimale Balance und Handhabung sorgt. Dank der gleichbleibenden Balance eignet sich dieses Objektiv auch gut fürs Filmen mit Kardangriffen. Der Fokusring lässt sich bei Filmaufnahmen mit nur einem Finger bedienen. Die hintereinander angebrachten Ringe für Fokus und Zoom sind abgestuft, sodass sie sich leicht unterscheiden und per Tastgefühl betätigen lassen, während der Nutzer auf den Monitor blickt, erläutert Sony.

Zu den weiteren Merkmalen des FE PZ 16-35 mm F4 G gehören eine Blendensperre, die bei Aktivierung verhindert, dass der Blendenring versehentlich zwischen den Einstellungen [A] und F4 – F22 verschoben wird, und eine anpassbare Fokushaltetaste zur bequemen Steuerung.

Das Objektiv ist laut Hersteller staub- und feuchtigkeitsabweisend. Eine Fluorbeschichtung auf dem Frontelement schützt vor Verschmutzungen auch bei Außenaufnahmen und erleichtert die Reinigung.

Sony will das FE PZ 16-35 mm F4 G (SELP1635G) ab Mai 2022 zum Netto-Listenpreis von 1.259 Euro ausliefern.