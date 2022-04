Neues Canon 122x Broadcast-Objektiv

Neues 122x Broadcast TV-Objektiv mit Autofokus und Monitor Firmware-Update für optimierte 4K-Broadcast-Produktionsworkflows.

Canon kündigt die Markteinführung des neuen Broadcast-Zoomobjektivs UHD c (UJ122x8.2B AF) an. Das Objektiv bietet laut Hersteller eine erstklassige 4K-Abbildungsqualität mit einem 122-fach Zoom, der einen Brennweitenbereich von 8,2-1.000 mm (16,4-2.000 mm mit integriertem 2x Extender) abdeckt. Das UHD Digisuper 122AF überzeugt mit einem schnellen und präzisen Autofokus-System mit Phasenerkennung, das die Aufnahme von sich schnell bewegenden Motiven in 4K-Auflösung unterstützt, und kann mit der neuen FDJ-S31/41 Fokus-Steuerung bedient werden.

Scharfe Aufnahmen von weit entfernten Motiven

Das UHD Digisuper 122AF eignet sich besonders gut für Sport- und Live-Event-Übertragungen, bei denen es auf die bestmögliche Bildqualität ankommt. Es liefert gestochen scharfe Bilder, die das Geschehen mit vielen Details einfangen. Das Objektiv nutzt die fortschrittliche optische Technologie von Canon mit Fluorit- und UD-Glaslinsen, die Artefakte wie chromatische Aberration, Geisterbilder und Streulicht minimieren, um eine sehr hohe 4K-HDR-Abbildungsqualität über den gesamten Zoombereich zu erzielen – von der Bildmitte bis zu den äußersten Rändern. Das UHD Digisuper 122AF eignet sich perfekt für Aufnahmen von weit entfernten Motiven, wie z.B. Sport- oder Live-Musik-Veranstaltungen. Es verfügt über einen beeindruckenden 122-fach Zoom und deckt mit dem integrierten 2-fach Extender eine Brennweite von bis zu 2.000 mm ab.

Canon Autofokus-Technologie

Um die Bedienung zu vereinfachen und auch bei schneller Action, langen Brennweiten und geringer Schärfentiefe eine erstklassige Fokussierung zu gewährleisten, ist das UHD Digisuper 122AF mit der modernen Canon Autofokus-Technologie ausgestattet, die für eine schnelle und präzise Fokussierung des Motivs sorgt, so Canon.

Mit zwei AF-Modi (Vollautomatisch und Halbautomatisch), einer Auswahl von drei AF-Rahmengrößen und einer variablen AF-Reaktionsgeschwindigkeit lässt sich dieses Objektiv mit einer hochpräzisen Schärfenachführung perfekt auf das jeweilige Motiv abstimmen. Das Objektiv ist mit der neuen FDJ-S31/41-Fokus-Steuerung kompatibel. Damit lassen sich die Eigenschaften der Fokussierung anpassen. Dazu gehören eine optimierte Steuerung der AF-Modi, -Bereichseinstellung und -Empfindlichkeit, sowie die Auswahl von drei Fokuskurvenmodi (Fern, Standard und Nah). Durch die Kompatibilität mit den HD-Studio-/AÜ-Autofokusobjektiven lässt sich die optimale AF-Funktionalität für den erforderlichen Brennweitenbereich in jedem Aufnahmeszenario nutzen.

Canon betont, dass dieses Objektiv mit der fortschrittlichen integrierten Bildstabilisierung über die besten Optik- und Servo-Technologien von Canon verfüge, um Aufnahmen mit einem ruhigen Bildstand zu erhalten und jederzeit eine hochwertige 4K-Leistung zu gewährleisten – besonders wichtig bei langen Brennweiten.

Optimierte virtuelle Produktionsabläufe

Das UHD Digisuper 122AF ist auch mit virtuellen Produktionssystemen kompatibel, z.B. bei Sportveranstaltungen, bei denen oft virtuelle Grafiken in das Live-Filmmaterial eingefügt werden. Der 16-Bit-Absolutwert-Encoder verfügt über drei 20-polige Anschlüsse und überträgt die exakten Daten der Objektivposition für Zoom, Fokus und Blende, damit das Filmmaterial nahtlos mit virtuellen Elementen interagieren kann.

Zum Preis und der Verfügbarkeit des neuen Broadcast-Objektivs macht Canon keine Angaben.

Funktionen im Überblick

Premium 4K-Abbildungsqualität

122-fach Zoombereich (Brennweite 8,2-1000mm)

Moderne Autofokus-Technologie

Integrierter Bildstabilisator

Volle Unterstützung für virtuelle Systeme

Volle Kompatibilität mit der FDJ-S31/41-Fokussteuerung

Neue Firmware für den DP-V1830

Canon kündigt außerdem ein Firmware-Update für den professionellen Referenzmonitor DP-V1830 an, das ab Juli 2022 verfügbar sein wird. Der 4K-Referenzmonitor DP-V1830 verfügt über preisgekrönte Überwachungswerkzeuge sowie eine kompromisslose 12G-SDI-Konnektivität und ist damit ideal für Studios auf Live-Sendung, Übertragungswagen und das HDR-Monitoring am Set. Mit Einführung der neuen Firmware lässt sich das volle Potenzial dieses Monitors ausschöpfen, denn es ergänzt fortschrittliche Features, die bei 4K HDR-Broadcast-Produktionen nachgefragt sind.

Mit dem Update erhält der DP-V1830 die neuen Tools »RGB Parade Waveform Monitor« und »Farbdiagramm-Anzeige (Chromaticity Diagram Display)«, die detaillierte Farbinformationen liefern, um eine naturgetreue Farbwiedergabe zu gewährleisten und die genaue Farbabstimmung mehrerer in der Produktion verwendeter Kameras zu erleichtern. Auch Überwachungsfunktionen wie die Leuchtdichte-Anzeige – ein exklusives Canon Tool, das die durchschnittliche und maximale Helligkeit des Bildes im Zeitverlauf anzeigt – sind in diesem Update enthalten. Weiterhin verfügt der DP-V1830 mit diesem Update nun auch über eine Histogramm-Anzeige, mit der die Gesamtbalance der Belichtung des Bildes beurteilt werden kann. Mit der neuen intuitiven Benutzeroberfläche »Multi Information View« können mehrere dieser HDR-Überwachungstools gleichzeitig verwendet werden, ohne dass das Bild verdeckt wird.

Der DP-V1830 bietet nun außerdem die neue Dual-/Quad-Anzeige, mit der sowohl HDMI- als auch SDI-Feeds gleichzeitig betrachtet werden können – perfekt für hybride Workflows. Mit der Firmware ist es möglich, individuelle Einstellungen zur Bildqualität für eine doppelte oder vierfache Bildanzeige und »Multi Information View« bei Verwendung des SDI-Eingangs zu nutzen. Dadurch werden spezielle Geräte wie Signalwandler oder separate Monitore überflüssig, was ein kompakteres Set und einen effizienteren Produktionsablauf ermöglicht. Mit diesem Firmware-Update besteht auch die Möglichkeit, die integrierte SDI-Umschalter-Funktionalität zu erwerben. Diese Funktion ermöglicht eine 4-Wege-SDI-Umschaltung auf dem Monitor, mit der die Ansicht zwischen vier Kameras umgeschaltet oder an einen externen Recorder gesendet werden kann, was den Bedarf an zusätzlicher Hardware reduziert. Der DP-V1830 kann jetzt über eine LAN-Verbindung mit einem Computer, Tablet oder Smartphone verbunden werden, um die Web-Benutzeroberfläche der Fernbedienung zu nutzen.