Nachtblau bietet All-in-One Lösung Mediabox an

Mediabox ist eine kompakte Lösung für Media Asset Management und Storage.

Nachtblau präsentiert die All-In-One Lösung Mediabox. Die MAM- und Storagelösung wurde für kleine und mittlere Unternehmen konzipiert, die ein vollwertiges Produktionssystem benötigen, jedoch über begrenzte finanzielle Mittel verfügen. Aber auch für große Unternehmen, die eine Ergänzung zu ihrem System benötigen oder auf der Suche nach einer ‚Insellösung‘ für ein zeitlich begrenztes Projekt sind, soll sich Mediabox sehr gut eignen, so Nachtblau.

Der Anbieter hebt das unkomplizierte Setup durch eine vorinstallierte Version von Medialoopster hervor, aber auch die effiziente Nutzung und Verwaltung von Media Content. Das System sei zudem sehr flexibel an verschiedenen Standorten einsetzbar und nach Bedarf erweiterbar und skalierbar.

Vorinstalliert: Medialoopster

In der Mediabox ist das MAM-System Medialoopster bereits vorinstalliert, es kann sofort quasi Plug and Play genutzt werden. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz können Produktionsprozesse automatisiert werden (z.B. ASR und Übersetzung, sowie Gesichts- und Objekterkennung). Hierzu bietet Nachtblau eigene KI- Services oder Anbindungen an DeepVA, Azure Video Analyzer und Amazon Rekognition Video.

Vorteile des MAM-Systems Medialoopster:

• intuitive Bedienung

• schnelle Workflows

• KI-Dienste

• Kollaboration

• Real-Time Zugriff auf Mediadaten

• Rough-Cut-Editor

Dank Plug and Play kann man mit der Lösung nach dem Einschalten direkt arbeiten. Man benötigt weder einen technischen Inhouse-Support noch einen eigenen Serverraum. Zudem ist das System per Web GUI konfigurierbar und lässt sich als nicht proprietäre Lösung gut skalieren oder auch upgraden.

Bei der Konzeption der Mediabox wurde außerdem auf jede Menge Flexibilität geachtet, ergänzt Nachtblau und führt hierzu folgende Punkte auf:

• Skalierbarkeit der Storage-Größe auf bis zu 400TB

• Anpassung an die Zahl der User – bis zu mehreren hundert Usern

• Verschiedene Mediabox-Modelle für jedes Bedürfnis – vom SSD-Performance Modell bis hin zu Modellen mit LTO-Drive oder Silent Case

• Mit zusätzlichen Komponenten erweiterbar

• Anbindung an bis zu sechs Adobe Premiere Pro Schnittplätze ohne zusätzliche Infrastruktur (Switch etc.) möglich