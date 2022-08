Atomos bietet NDI-Integration

Künftig sollen die Connect-Produkte von Atomos auch NDI unterstützen.

Für das dritte Quartal 2022 kündigt Atomos an, in seiner Connect-Produktbaureihe auch eine NDI-Option zu integrieren. NDI ist ein software-definierter Standard, der die bidirektionale gemeinsame Nutzung von Video- und Audioquellen in Netzwerken ermöglicht — kabelgebunden oder kabellos, lokal oder via Cloud.

Connect-Produkte von Atomos bieten eine Cloud-Anbindung. Sie ermöglichen es, nicht nur direkt in den Fieldrecorder/Monitor-Geräten von Atomos in hoher Bildqualität direkt aufzuzeichnen, sondern sie schicken Bild und Ton auch gleich noch in die Cloud, wo das Material mit kurzem Versatz schon betrachtet und/oder bearbeitet werden kann. In einer Meldung und einem Video bei film-tv-video.de wird das hier gezeigt.

Nun schlägt Atomos also auch noch eine Brücke in die NDI-Welt und kündigt die Unterstützung von IP-Workflows via NDI HX an. Atomos integriert demnach nun NDI HX in die gesamte Connect-Produktpalette und erkennt dann andere NDI-fähige Anwendungen und Geräte, und man kann sie einfach und schnell innerhalb des Netzwerks nutzen.

Durch die Verwendung von NDI entfällt der Bedarf an kostspieliger Verkabelung und Infrastruktur, erläutert Atomos.

NDI ermöglicht es laut Atomos künftig Produktionsteams, die mit Atomos-Connect-Produkten arbeiten, durchgängig nativ in NDI zu arbeiten, was die Komplexität, die Kosten und den Platzbedarf reduziert und gleichzeitig eine verfeinerte Kodierung/Dekodierung und ein framegenaues Video liefert.

Diese Option soll es Atomos-Kunden ermöglichen, Bilder und Inhalte zwischen mehreren Geräten lokal auszutauschen und ein bestimmtes Gerät (oder mehrere Geräte) auszuwählen, um das eingehende Signal aufzuzeichnen.

Die erste NDI-Unterstützung für die Kodierung wird laut Atomos in Q3/2022 verfügbar werden, ein Update für die Dekodierung soll in Q4/2022 erfolgen. Vollständige NDI-HX-Unterstützung für die Kodierung und Dekodierung soll als kostenpflichtige Aktivierung angeboten werden, für die Atomos-Produkte Zato Connect, Atomos Connect für Ninja V und Ninja V+, sowie für Shogun Connect soll ein einheitlicher Preis von 99 US-Dollar gelten, erläutert der Hersteller.

»Da softwaregesteuerte IP-Workflows für die Videoproduktion von entscheidender Bedeutung sind, benötigen Teams eine sichere Technologie mit geringer Latenz, um Produktionen zu rationalisieren und zu transformieren. NDI bietet diese Garantie auf eine einfache Art und Weise. Die NDI-Integration für Atomos-Produkte wird den Atomos-Anwendern grenzenlose Verbindungsmöglichkeiten eröffnen, und wir sind gespannt, wie sie noch mehr Kreativität in die Geschichten bringen, die sie erzählen«, so Tarif Sayed, President von NDI.

NDI gehört zur Vizrt-Gruppe.

»Alle bei Atomos sind begeistert von dem positiven Feedback, das wir für die Connect-Produktbaureihe erhalten haben. Die Aufnahme von NDI stand schon seit einiger Zeit auf der internen Roadmap. Da NDI einen so bekannten, vertrauenswürdigen und leistungsstarken IP-Video-Workflow bietet, können wir unseren Kunden mehr Vielseitigkeit bieten und den Wert ihrer Investition in Atomos-Technologie erhöhen. Wenn es um die gemeinsame Nutzung von Video über verschiedene Geräte hinweg geht, sehen wir ein immenses Potenzial für die Zusammenarbeit, das flexible Systemdesign und die Redundanz — wir sind gespannt, wie unsere Kunden diese Innovation nutzen werden«, erläutert Trevor Elbourne, CEO von Atomos.