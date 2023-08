Television New Zealand realisiert mit Qvest neue OTT-Lösung

Television New Zealand (TVNZ) hat eine neue OTT-Streaming-Plattform für Live-Sportübertragungen mit Unterstützung von Qvest als Systemintegrator etabliert.

Der neuseeländische Fernsehsender TVNZ suchte nach dem Erwerb von mehreren Sport-Übertragungsrechten nach einer Möglichkeit zum Ausbau des bestehenden Streaming-Dienstes TVNZ+. Als Systemintegrator hat das Qvest-Team das Gesamtprojekt mit ausgewählten Technologiepartnern orchestriert und somit TVNZ eine Lösung mit einem hohen Maß an Automatisierung, Effizienz und Flexibilität geliefert. Das Ergebnis ist eine vollständig Cloud-basierte OTT-Livestreaming-Plattform. Damit ist das Team von TVNZ in der Lage, vollständige Workflows für mehrere Broadcasting-Events parallel und mit nur minimalem Benutzereingriff initiieren und skalieren zu können.

Ebenfalls an dem Projekt beteiligt waren Experten von MediaKind, die eine agnostische Streaming-Umgebung bereitgestellt haben, die innerhalb der bestehenden Cloud-Infrastruktur von TVNZ zum Einsatz kommt. Darin integriert wurde die sehr performante Integrationsplattform für Medien-Workflows von Qibb. Dessen Low-Code-Orchestrierungsoptionen ermöglichen dem TVNZ-Team eine einfache Verwaltung des OTT-Dienstes sowie die Flexibilität, Streams automatisch nach einem vorgegebenen Zeitplan ein- und auszuschalten. Dank der konfigurierbaren Dashboards von Qibb konnten die Schnittstellen an die Anforderungen des TVNZ-Teams exakt angepasst werden. So ist sichergestellt, dass relevante Funktionen genau dann verfügbar sind, wenn sie benötigt werden. Dadurch wird das Risiko menschlicher Fehler deutlich reduziert und die Effizienz der täglichen Arbeitsabläufe weiter gesteigert.

Kym Niblock, Chief Product & Information Officer bei TVNZ: »Nachdem wir uns eine Reihe von attraktiven Sport-Übertragungsrechten für den neuseeländischen Markt gesichert hatten, wollten wir mit TVNZ eine neue Plattform für Livestreaming entwickeln und implementieren. Unser Ziel war es, innerhalb eines sehr engen Zeitrahmens ein umfassendes Sportangebot bei TVNZ+ zu schaffen. Die Lösung, die wir mit Qvest umgesetzt haben, ist effizient, flexibel und vor allem kundenorientiert. Wir sind sehr zufrieden mit dem neuen Angebot, und das bisherige Feedback unserer Zuschauerinnen und Zuschauer ist ebenfalls fantastisch.«

Thomas Grandoch, Principal für Australien und Neuseeland bei Qvest: »Wir freuen uns sehr, TVNZ mit dieser flexiblen, zukunftssicheren und anpassbaren Cloud-basierten Plattform zu unterstützen. Der Erfolg des Projekts ist das Ergebnis einer starken Teamleistung. Alle Workflows wurden in enger Zusammenarbeit mit den OTT- und Broadcast-Spezialisten von TVNZ entwickelt. Auf diese Weise konnten wir sicherstellen, dass die Meilensteine rund um den ‚Go-Live‘ eingehalten wurden und die Zuschauerinnen und Zuschauer die neuen Sportinhalte wie geplant genießen konnten.«

Die neu geschaffene Streaming-Lösung ist hochgradig skalierbar. Dadurch ist TVNZ in der Lage, das Zuschauererlebnis weiter zu steigern und durch Workflow-Automatisierung sowie die Einbindung von APIs weitere wirtschaftliche Potentiale zu nutzen. Abgerundet wird das neue Sport-Angebot bei TVNZ+ durch Funktionen wie Time-Shifting und sofort verfügbare Wiederholungen von Ereignissen mit Hilfe der Live-to-VoD-Funktion des Systems. Das Projekt wurde von den Teams von TVNZ und Qvest in enger Zusammenarbeit mit den wichtigsten technischen Partnern innerhalb von etwa sechs Monaten von der ersten Kontaktaufnahme über die Ideenfindung bis hin zur Produktion und dem Go-Live realisiert.