Matrox Origin für Broadcast-Anwendungen

Matrox zeigt neue Funktionen für Matrox Origin, seine Plattform für cloud-basierte Live-Broadcast-Infrastrukturen. Angus Mackay stellt sie im Video vor.

Matrox Origin ist eine Entwicklungsumgebung für cloud-basierte Live-Broadcast-Infrastrukturen, die erstmals zur NAB2023 vorgestellt wurde.

Angus Mackay erläutert: »Matrox Origin ist ein Entwickler-Framework. Es ist ein Werkzeug für OEMs und ihre Entwickler, um damit Tools für Broadcast-Anwendungen zu erstellen.«







Matrox Origin setzt auf eine Cloud-Architektur auf, die Live-Produktion und Cloud verbindet und die IT-Infrastruktur asynchron einsetzt.

Die Software-Lösung ermögliche hoch skalierbare, reaktionsschnelle, latenzarme, einfach zu steuernde und framegenaue Broadcast-Lösungen vor Ort wie in der Cloud, erklärt Matrox. Integrierte automatisierte Redundanzen sorgen für ausfallsichere Workflows.

Seit der NAB hat Matrox etliche neue Funktionen für die Origin-Plattform entwickelt. Bei der IBC präsentierte Matrox beispielsweise ein neues Router-Panel für die eigentliche Produktionssteuerung, das auf einem Touchscreen verwendet werden kann.

Außerdem hat Matrox in Zusammenarbeit mit Partnern wie RT Graphics neue Mediendienste hinzugefügt, beispielsweise einen neuen Grafik Engine, der über Origin gesteuert werden kann.

Wie das funktioniert, zeigt Richard Cartwright im Video. Das Besondere dabei: Die Änderungen, die Cartwright auf dem Rechner in Amsterdam vornahm, wurden in der Cloud in Dublin gerendert.