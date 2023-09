Matrox ConvertIP: Brücke zwischen SDI/HDMI und IP

Matrox zeigte, wie ConvertIP die IP-Welt mit SDI und HDMI verbindet. Angus Mackay stellt die Konverter im Video vor.

Mit Matrox ConvertIP ist es möglich, ST 2110-20- und ST 2110-22-Signale auf HDMI- oder SDI-Monitoren in jeder ST 2110-Umgebung anzuzeigen. Sie ermöglichen also auf einfache Weise das Monitoring.

Die Konverter sind mit mehreren Anschlussoptionen bestückt, unterstützen unkomprimierte und JPEG-XS-Signale, weisen ein lüfterloses Design auf und ermöglichen zudem NMOS-Steuerung.

Die Monitoring-Fähigkeiten von ConvertIP präsentierte Matrox am IBC2023-Stand in einer neuen Anwendung. Angus Mackay, Product Marketing Manager bei Matrox Video, zeigte dort, wie eine V-Raptor-Kamera von Red Digital Cinema in einen ST-2110-Workflow integriert und auf einem HDMI-Monitor überwacht werden kann.





Dabei streamt die Kamera via Red Connect Live R3D-Videos in voller Auflösung und war via Glasfaser mit ConvertIP verbunden. Der Matrox-Konverter wiederum wandelte das IP-Signal der Kamera und gab es via HDMI an den Monitor aus, der das Bild wiedergab.

Angus Mackay betont, dass die Konverter eine einfache Möglichkeit darstellen, Signale einer ST 2110-Umgebung auf gängigen HDMI-Displays wiederzugeben.

So könne man auch ohne große Investitionen in IP produzieren.

ConvertIP gibt es in unterschiedlichen Varianten, mit HDMI- oder SDI-Ausgängen und in unterschiedlichen Netzwerkausstattungen.

Die Matrox-Konverter verfügen über gängige Power-Anschlüsse, können auch aber via PoE gespeist werden.