Neue Kameras von Canon: R1 und R5 Mark II

Mit der neuen EOS R1 richtet sich Canon an die professionelle Nachrichten- und Sportfotografie. Die EOS R5 Mark II ist als Foto- und Videowerkzeug für Profis und Enthusiasten konzipiert.

Beide neue Kameras arbeiten mit der neuen »Accelerated Capture«-Technologie. Diese kombiniert den neuen DIGIC Accelerator-Prozessor, den bekannten DGIC X-Hochleistungs-Bildprozessor sowie je einen neuen Hochgeschwindigkeits-Bildsensor. Der neue Accelerator trägt dabei neben Deep-Learning-Technologien auch zur Verarbeitung großer Datenmengen, z.B. für Autofokus, Serienaufnahmen und Bildqualität bei.

Dazu kommt die neueste Version von Dual Pixel CMOS AF für die Verfolgung von Personen; so werden z.B. beim Sport Gesicht und Oberkörper identifiziert, auch wenn die Sichtlinie unterbrochen wird. Canon weiter: »Der neue Modus ‚Aktionspriorität‘ erkennt automatisch die gängigen Spielabläufe beim Fußball, Basketball und Volleyball. Er identifiziert und verfolgt das Hauptmotiv in schnellen und dynamischen Situationen und fängt den entscheidenden Moment der Aktion ein.«

Der Eye-Control-AF ist in der EOS R1 und erstmals in der EOS R5 Mark II verfügbar und wurde in beiden neuen Kameras auf das doppelte Niveau im Vergleich zur EOS R3 verbessert. Dazu tragen höhere Pixelzahl, verbesserte LEDs, ein erweiterter Erkennungsbereich und aktualisierte Software bei.

Die Sensoren beider Kameras ermöglichen eine höhere Aufnahmegeschwindigkeit und schnellere Sensorauslesung. Die Rolling Shutter-Verzerrung wurde bei der der R1 gegenüber der R3 um 40 Prozent auf das Niveau des mechanischen Verschlusses einer EOS-1D X Mark III reduziert.

Eine Voraufnahme-Funktion bei Serienaufnahmen bietet 20 (R1) bzw. 15 Bilder (R5 Mark II) in den Formaten HEIF/JPEG oder Raw mit beliebiger Bildrate, bevor der Auslöser durchgedrückt ist. Die elektronischen Sucher arbeiten mit bis zu 120 Bildwiederholungen pro Sekunde.

Die Deep Learning-Rauschunterdrückung verbessert die Bildqualität um ca. zwei Blendenstufen. JPEG- und HEIF-Formate werden auf die vierfache Auflösung hochskaliert. In beide Kameras ist eine Bildstabilisierung bis 8,5 Belichtungsstufen integriert.

Die EOS R1

Canon sieht die EOS R1 als neues Flaggschiff und Erbe der vor 35 Jahren präsentierten EOS-Kamerageneration. Für die Zielgruppe der Sportfoto-Profis wurde ein neues Autofokus-System mit Kreuzsensoren für die Scharfstellung von schwierigen Motiven entwickelt. Um das zu erreichen, wird »auf dem Dual Pixel CMOS AF-Sensor der einzelne Pixel um 90 Grad gedreht … um den Autofokus sowohl entlang der horizontalen als auch der vertikalen Achse zu ermöglichen«.

Der elektronische Verschluss ermöglicht Fotoserien bis zu 40 Bilder pro Sekunde in RAW oder JPEG/HEIF bei voller Auflösung und AF-Nachführung und verbunden mit einer Voraufnahme-Funktion für 20 Bilder. Die Auflösung von 24,2 Megapixeln kann mit Deep Learning auf 96 Megapixel mit Rauschunterdrückung hochskaliert werden. Die kürzeste Verschlusszeit ist 1/64.000 Sekunde, die Blitzsynchronisation geschieht bei 1/400 Sekunde.

Die EOS R5 Mark II

Die EOS R5 Mark II erweitert die Eigenschaften der R5-Reihe. Schwerpunkt der Entwicklung waren Aufnahmen von sich schnell bewegenden Motiven.

Dafür wurde der 45 Megapixel-Vollformatsensor (hochrechenbar auf 180 Megapixel) mit einem elektronischen Verschluss für bis zu 30 Bilder pro Sekunde mit vollem Autofokus und minimaler Rolling Shutter-Verzerrung kombiniert. Vor-Serienaufnahmen können mit 15 Bildern gemacht werden.

Das neue Produkt sieht Canon zudem mit großen Synergien zur Cinema EOS-Serie. So biete die EOS R5 Mark II eine 8k-Auflösung auf 60p über die gesamte Sensorbreite, eine 12Bit Raw-Aufzeichnung und 4K-Videos bis 120p mit Ton.

Lieferbarkeit und Preise

Der EOS R1 Body wird voraussichtlich ab November ausgeliefert und soll 4.800 € (UVP) kosten. Der EOS R5 Mark II-Body soll ab Ende August 4.800 €, im Paket mit dem Zoom RF 24-105 F4 L IS USM 6.100 € kosten. Akkus und Handgriffe werden ebenfalls für Ende August angekündigt.