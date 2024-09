Neue Roboter von Mark Roberts

Mark Roberts Motion Control (MRMC) zeigt den neuen Studiobot LT, Broadcast-Workflows und die Produktserie Cinebot für Kinoproduktionen erstmals auf der IBC 2024.

Broadcast

Der neue Studiobot LT ist für die Bildgestaltung sowohl an permanenten als auch semipermanenten Studiosets gedacht. Die Tragfähigkeit von 10 kg reicht für die studioüblichen Kameras und Optiken aus. Studiobot LT unterstützt nativ die Fernsteuerung einschließlich externer Motoren für die Objektiv-Funktionen und ist mit verschiedenen Sicherheitsfunktionen und einem Tally ausgestattet. Wählbar ist zwischen der Aufstellung auf dem Boden oder auf Schienen und dem Abhängen von der Decke. Die Fernbedienung unterstützt FreeD-Positionierungsdaten und enthält eine API zur Integration in Automatisierungssysteme – auch für VR-Umgebungen. Am IBC-Stand wird u.a. das Zusammenwirken mit verschiedenen Robotik-Produkten wie StudioBot XL, TRH-1 Track Robotic Head und dem RLS-1 Rail Lift-System gezeigt. Hand angelegt werden kann an den neuen Orion Slider und den Atlas Slider & PTZ Mover Kit.

Motion Control / Kinoproduktion

IBC-Premiere hat der neue Cinebot Max, der ähnliche Gestaltungsmöglichkeiten bietet wie der kleine Bruder Cinebot Mini, jedoch mit einem 1,75 Meter langen Arm bei 3,20 Metern Höhe und höherer Zuladung bis 20 kg. Beide basieren auf der PushMoco-Technologie, so dass der Arm händisch bewegt wird, ohne auf die Erfassung der Bewegung und deren Reproduzierbarkeit zu verzichten. Am Messestand können die Cinebots, bestückt mit Red-Kameras Komodo X und V-Raptor X, ausprobiert werden.

Super Milo ist der jüngste Roboter dieser Serie, die seit 30 Jahren Standards setzt. Das neue Produkt wurde in vielen Punkten verbessert. Die Fahrgeschwindigkeit wurde durch neue kollektorlose Motoren gegenüber dem Vorgänger verdoppelt und ist damit auch für Highspeed-Drehs geeignet.

Die Reichweite des Arms wurde auf 6,10 Meter erhöht. Dank der vollen Integration der Unreal Engine streamt der Super Milo Positions- und Bewegungsdaten in Echtzeit, die bei virtuellen Produktionen mit LED Wänden synchronisiert werden können.