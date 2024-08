Blackmagic Camera für iOS mit Version 2.0

Das Update bietet Unterstützung für die Fernsteuerung und Überwachung mehrerer iPhones zur gleichen Zeit.

Blackmagic Camera für iOS 2.0 ermöglicht es, dass ein iPhone als Controller eingerichtet werden kann, sodass Telefone, auf denen Blackmagic Camera läuft, sicher über ein kabelgebundenes oder WLAN-Netzwerk verbunden werden können.

So ist es möglich, alle Kameras in einer Multiview-Ansicht zu betrachten und Dinge wie Zoom, Fokus, Weißabgleich, Bildrate, Verschlusswinkel oder Objektivauswahl an einer einzelnen Kamera zu überwachen und zu steuern oder alle verbundenen Kameras gleichzeitig einzustellen. Außerdem lassen sich so alle Kameras synchronisieren, damit sie die Aufnahme gleichzeitig starten und beenden.

Mit diesem Update wird auch die Unterstützung für Apple Silicon-basierte iPad Pros hinzugefügt, so dass ein iPad als Kamera oder als Controller verwendet werden kann. Bei der Verwendung als Controller erleichtert das größere Display des iPads die Überwachung mehrerer Kameras in einem Multi-View-Setup mit bis zu neun Kameras gleichzeitig auf dem Bildschirm oder das Scrollen durch jede einzelne Kamera.

Darüber hinaus unterstützt dieses Update die Aufnahme von bis zu 100 Bildern pro Sekunde in HD auf dem iPhone 15 Pro. Außerdem gibt es eine neue Option, mit der sich mehrere Clips auf der Registerkarte »Medien« auswählen lassen, um sie alle auf einmal zu kopieren oder zu löschen. Diese Funktion beschleunigt den Arbeitsablauf, da sie es ermöglicht, schnell und einfach Speicherplatz freizugeben oder Clips auf ein externes Laufwerk zu kopieren.

Blackmagic Camera für iOS 2.0 ist ab sofort als kostenloser Download im Apple App Store erhältlich.