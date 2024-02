Update für Blackmagic Camera

Blackmagic hat die offizielle Version von Blackmagic Camera 8.5 für die Ursa Broadcast G2 angekündigt.

Das Update 8.5.1 unterstützt Blackmagic Cloud-Workflows und ermöglicht es, neue Clips aus dem Medienpool der Kamera in die Blackmagic Cloud hochzuladen und sogar direkt in DaVinci Resolve-Projekte hochzuladen. Die neue Funktion für die gleichzeitige Proxy-Aufnahme neben Blackmagic Raw oder ProRes bedeutet, dass man Material in Sekundenschnelle in den Newsroom oder den Schnittplatz bringen und somit den Workflow beschleunigen kann.

Darüber hinaus reduziert dieses Update die SDI-Ausgangslatenz. Wird also zum Beispiel bei einem Konzert oder einem anderen Live Event der SDI-Ausgang der Kamera auf einen Großbildschirm eingespeist, gibt es nur eine minimale Verzögerung zwischen dem Live-Geschehen und der Anzeige auf dem Bildschirm.

Blackmagic Camera 8.5.1 bietet außerdem Unterstützung für das SRT-Streaming-Protokoll für deutlich geringere Latenzzeiten und sicherere verschlüsselte Streams.

Das Update bietet außerdem Verbesserungen für den Blackmagic Ursa Studio Viewfinder und das Tally-Licht des Blackmagic Ursa Studio Viewfinder G2, indem die Farbe für die ISO-Aufnahme von orange auf gelb geändert wird und die Vorschau oder ISO-Tally im Kameramenü der Ursa Broadcast G2 unterdrückt werden kann.

Darüber hinaus bietet dieses Update die Möglichkeit, die Kamera über Ethernet zu aktualisieren und zu verwalten, Unterstützung für REST-APIs zur Fernsteuerung der Kamera, Unterstützung für sichere Anmeldung und Kennwort, Unterstützung für das Netzwerkzeitprotokoll, Unterstützung für den Web Media Manager, Unterstützung für das Dateiübertragungsprotokoll, selektive Einstellung der Tally-Farbe und Unterstützung für SMB-Dateifreigabe.

Diese finale Version enthält Korrekturen für Probleme, die während der Beta-Tests identifiziert wurden, einschließlich allgemeiner Blackmagic Cloud-Verbesserungen, besserer Pixel-Neukalibrierung, zuverlässigerem Daten-Tethering mit einigen Google Pixel-Telefonen sowie verbesserter H.265- und H.264-AV-Synchronisierung bei 50, 59,94 und 60p beim SDI-Ausgang.