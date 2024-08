Matrox Avio 2.

Matrox Video stellt bei der IBC eine Tech Preview des IPMX- und ST 2110 IP KVM Extenders Avio 2 vor.

Matrox wird während der IBC eine technische Vorschau auf Avio 2, den weltweit ersten auf offenen Standards basierenden IPMX/ST 2110 IP KVM-Extender, vorstellen. Als neuestes Mitglied der IP-KVM-Produktlinie von Matrox Video bietet der Avio 2 HDMI IP KVM-Extender eine hohe Videoqualität und -leistung mit Unterstützung für eine Auflösung von bis zu 4K60 4:4:4.

»Avio 2 stellt einen bedeutenden Fortschritt in der IP-KVM-Technologie dar, indem es offene Standards nutzt, um die Qualität, Interoperabilität und Flexibilität zu erhöhen. Die Bereitstellung von Audio-, Video- und USB-Steuerung über IP in einem branchenüblichen Format eröffnet neue Möglichkeiten für Arbeitsabläufe in den Bereichen professionelle AV/IT, Medizin, Rundfunk und hochwertige Medienproduktion«, sagte Caroline Injoyan, Business Development Manager bei Matrox Video. »Systemintegratoren, Berater und Endbenutzer werden in der Lage sein, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren, Kosten und Komplexität zu reduzieren und zukunftssichere Installationen zu gewährleisten.«

Avio 2 lässt sich in die vorhandene Infrastruktur integrieren und kann effizient für Installationen jeder Größe skaliert werden. Der Avio 2 IP KVM-Extender ermöglicht eine sichere KVM-over-IP-Verlängerung und -Umschaltung in Echtzeit über 1GbE und unterstützt echtes unkomprimiertes 4K 4:4:4 über 10GbE-Netzwerke. Er eignet sich für die anspruchsvollsten Anwendungen, die eine hohe Farbtreue und Bildqualität erfordern.

Als vielseitige IP-KVM-Technologie mit mehreren Codec-Optionen, einschließlich Unterstützung für JPEG XS, legt Avio 2 die Messlatte für Leistung höher und steigert sowohl die Produktivität als auch die betriebliche Effizienz in geschäftskritischen Umgebungen, betont Matrox. Als Teil des IPMX-Standards unterstützt Avio 2 NMOS, eine offene API für die Geräteerkennung und das Verbindungsmanagement, die die Signalweiterleitung und -steuerung über Systeme von Drittanbietern in Workflows für Rundfunk- und Live-Veranstaltungen erleichtert.